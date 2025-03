ITW Rayan Rupert : « Je suis un meilleur joueur que l’année passée »

Rayan Rupert (1,99 m, 20 ans) vit sa deuxième saison chez en NBA, toujours chez les Portland Trail Blazers. Une deuxième saison où il a certes déjà joué plus de matches (41) qu’en 2023-2024 (39) mais lors de laquelle il a plus joué en début d’exercice qu’actuellement. Car le Sarthois ne rentre quasiment pas, et dès lors que c’est le cas, c’est pour peu de temps (7 minutes en moyenne, contre 16 en 2023-2024). Heureusement, il a pu profiter de six rencontres en G-League pour se dégourdir les jambes et se mettre en confiance (17,2 points à 48,3% de réussite aux tirs mais seulement 15,6% à 3-points).

Il faut dire que Portland est plutôt bon actuellement et l’heure n’est pas au tanking pour la franchise de l’Oregon qui ne compte que quatre victoires de retard sur le deuxième (dernier spot qualificatif pour le play-in), Dallas. En début de semaine, nous l’avons rencontré aux côtés de son nouveau coéquipier Sidy Cissoko.

Comment se passe ta saison jusqu’ici ?



Je suis resté patient, je continue à travailler. Même si j’ai pas beaucoup de temps de jeu, j’essaie d’apprendre le plus possible et de rester prêt.

Comment juges-tu ton évolution et tes progrès par rapport à la saison passée ?

Je suis un meilleur joueur que l’année passée, je me sens mieux dans mon basket et physiquement. Après, je n’ai pas énormément d’occasion de le mettre en pratique sur le terrain pour le moment. Mais j’essaie de rester concentré sur ce que je peux contrôler et je continue à bosser dans l’ombre. […] J’ai pu jouer récemment en G-League, ça m’a fait du bien de pouvoir juste jouer, garder le rythme etc. Mais après voilà, comme tout compétiteur on a envie d’avoir plus de temps de jeu. Mais comme je l’ai dit, là il y a une équipe qui est bien en ce moment, on gagne beaucoup de matchs. Le coach a sa rotation et moi j’essaie juste de rester prêt.

Tu as souvent des échanges avec le coach ou le staff en général ?

Oui, avec le coach de temps en temps et le staff aussi. Ils me disent juste de continuer à travailler, de rester prêt pour saisir l’occasion dès qu’elle se présentera, ne pas faire attention à ce qu’il y a autour. Je suis assez concentré sur moi.

« Sidy Cissoko est un de mes meilleurs amis »

C’est ta deuxième saison, tu te sens peut-être plus adapté à la vie de la NBA, les déplacements, les entraînements, etc. ?

Oui, après on ne s’entraîne pas énormément en NBA. Après, j’ai toujours mon coach perso avec moi, qui me suit lors des déplacements, donc ça permet de garder le rythme pendant ces moments où je ne joue pas énormément. Ça m’aide à avoir quelqu’un avec moi à côté. Mais sinon je m’intègre plus à la culture américaine. En plus, on a la même équipe que l’année dernière donc je connais les gars de mieux en mieux.

Et la venue de Sidy Cissoko, c’est sympa, ça change quelque chose ?

(Sourire, Sidy est à côté de lui, NDLR) Ouais il est un peu plus extraverti que moi. C’est un de mes meilleurs amis. Depuis les équipes de France jeunes, je suis vraiment content qu’il atterrisse ici et voilà c’est toujours cool d’avoir un autre francophone ici. Surtout qu’on se connait depuis longtemps, on s’entend très bien.

Vous êtes un peu en concurrence entre guillemets. Deux jeunes français, en manque de temps de jeu, qui font les aller-retours en G-League…

Franchement je ne fais pas trop attention à ça. Après en NBA la concurrence est partout. Je reste juste concentré sur moi, sur ce que je peux apporter à l’équipe et sur ma progression.

On sait ce que représente l’équipe de France à tes yeux. As-tu eu des échanges avec le staff ?

Oui, l’année dernière j’ai fait quelques entraînements avec eux et j’ai eu l’occasion de parler plusieurs fois avec Boris Diaw depuis le début de saison. Normalement je vais le revoir avant la fin de saison.

L’exemple de Toumani Camara

Sais-tu si tu auras l’occasion d’être dans une présélection élargie ?

Non, pour l’instant je ne sais pas du tout. Je ne suis pas trop concentré sur ça pour l’instant, même si l’équipe de France est un objectif pour moi. Je suis concentré sur la fin de saison.

Au sein de votre équipe, Toumani Camara, un autre jeune francophone (il est Belge), a fait son trou cette saison. Il a été drafté au deuxième tour (52e, soit 9 places derrière Rayan) comme toi en 2023. Il vient d’être élu meilleur défenseur de la conférence Ouest en février.

Il est impressionnant, franchement. Je l’ai vu travailler l’été dernier, il était vraiment concentré sur son travail. Dès la pré-saison, on a pu voir ses progrès. Il est vraiment consistant dans ce qu’il fait. C’est vraiment ça, je trouve, le plus impressionnant défensivement. C’est déjà un des meilleurs 3&D de la ligue. Depuis début 2025, il a vraiment encore passé un nouveau cap. Il est vraiment impressionnant et je suis content pour lui.

Est-ce un exemple pour toi ?

Oui, bien sûr. Lui, il est aux États-Unis depuis longtemps (âgé de quatre ans de plus que Rayan, il a notamment joué en NCAA, à Georgia et Dayton, NDLR), donc il connaît bien la culture. Des fois, il m’aide sur certains trucs. Et sur le terrain, défensivement, j’essaie de regarder ce qu’il fait, comment il se place, comment il communique. Et franchement, défensivement, c’est un bon exemple à prendre.

Et aux entraînements, quand il défend sur toi, c’est dur ?

Ouais, souvent il est plus sur les scoreurs. Mais quelque fois quand il switche et il est sur moi, c’est vrai que c’est un peu relou (rires).

