ITW Sidy Cissoko : « Ça fait très plaisir d’être à Portland »

Sidy Cissoko (1,98 m, 20 ans) vit une nouvelle aventure avec Portland. Transféré par San Antonio, le Francilien a vu ses droits se passer de Washington à Sacramento avant d’être libéré puis de signer un two-way contract avec les Trail Blazers. Au sein de la franchise de l’Oregon, qui réalise une étonnante deuxième partie de saison, l’ancien joueur de Baskonia voit peu le terrain en NBA (deux entrées, 4 puis 1 minutes). Il continue de se développer à leur contact tout en jouant en G-League (cinq matches, pour 16,6 points à 50% de réussite aux tirs dont 36,4% à 3-points, 3,8 rebonds et 4,8 passes décisives en 34 minutes). Après la victoire des siens à Philadelphie ce lundi 3 mars, il est revenu sur sa nouvelle vie avec les Blazers.

D’abord, ton intégration ici au Blazers, ça se passe comment?

Ça se passe très bien. Il y a des bons gars. Dès le premier jour, ils ont su bien m’accueillir. Ça me fait chaud au cœur. C’est une équipe qui veut gagner comme moi. Ça fait très plaisir d’être ici.

Ce trade t’a surpris ? Tu étais un peu courant, tu étais dans les discussions, tu en as un peu dit avant?

Oui, il y a eu des moments de réflexion quand je me suis fait transférer. Après, j’ai eu la chance de me poser et de réfléchir à mon choix. Je sais que j’avais une très bonne relation avec Portland. J’ai plusieurs gars ici comme Scoot (Henderson, avec qui il avait joué pour G-League Ignite) et les coachs, etc. Ils ont dit du bien de moi et du coup, je n’ai pas hésité à les rejoindre.

Il y a un gros contraste entre le fait qu’il y a quelques semaines, tu étais à Bercy devant plus de 30 journalistes français et là, tu évolues dans un relatif anonymat…

Non, je ne sens pas la différence. Après, le monde du basket reste petit. Un jour ou l’autre, on sait que les chemins de tout le monde vont se recroiser encore. Je dois être patient et travailler de mon côté.

Que retiens-tu de ton passage aux Spurs ?

C’était un jeune Sidy qui était là-bas. Il a eu un très bon développement. Il sait comment la NBA fonctionne désormais, il connait les joueurs. Maintenant, il faut être patient et attendre son tour.

Quel est le projet à Portland ? Un peu de NBA, un peu de G-League ?

Je dirais la même chose que les Spurs. Pour l’instant c’est un two-way. J’attends l’opportunité en NBA et je la saisirai des deux mains.

N’y a-t-il pas une forme de ‘concurrence’ avec Rayan Rpert ? Vous êtes sur le même poste, avec un profil avant-tout défensif, vous avez le même âge (nés en 2004 tous les deux), faites des aller-retours entre NBA et G-League.

On est dans la même équipe, on s’aide. Deux français dans la même équipe, on peut s’entre-aider. Il n’y a pas trop de concurrence. Même avec Toumani (Camara), je ne trouve pas qu’il y ait de concurrence. On peut tous s’aider au final. Pour l’instant, on n’a pas eu nos chances (avec Rayan). Je n’utiliserais pas le mot concurrence, parce que le mot concurrence est fort. Oui, dans le basket il y a toujours de la compétition, c’est depuis le début de nos parcours. Sauf que, il n’y a pas de concurrence, on s’aide, on s’aime, etc.

Toumani Camara, ça peut être un exemple d’un joueur de Drafté assez loin (52e, soit 8 places derrière Cissoko) qui fait sa place ?

C’est un exemple comme tous les joueurs qui sont ici, qui veulent tous prouver quelque chose en NBA. Je ne pense pas que les joueurs qui jouent ici veulent tous bien jouer en NBA.

Vous formez un petit clan dans le vestiaire ?

C’est sympa d’être entre francophones mais il n’y a pas de clan dans l’équipe. On s’aime tous (dans l’équipe), même si c’est vrai qu’on parle français entre nous trois. Les autres Américains essaient de parler français avec nous, même s’ils n’arrivent pas. C’est un petit peu drôle des fois.

Vous chambrez Toumani sur la Belgique ?

Non pas trop, on aime la Belgique (sourire). On sait qu’il y avait une petite concurrence pendant la Coupe du monde de foot. On en profite qu’il y ait ce petit groupe de francophones dans l’équipe, c’est sympa.

L’équipe de France cet été, c’est un peu dans un coin de ta tête, il y a eu des contacts avec la Fédération ?

Pour l’instant je me concentre vraiment sur la saison. Je ne pourrais pas trop dire quoi que ce soit au sujet de l’équipe de France cet été.

