Sidy Cissoko rebondit à Portland, cette fois en two-way contract !

Il ne sera pas resté bien longtemps sans contrat. Après avoir vécu une semaine des enfers avec deux transferts et un limogeage, Sidy Cissoko (1,98 m, 20 ans) se voit finalement récompensé au bout par un nouveau contrat qui devrait lui assurer une fin de saison en NBA. Le n°44 de la Draft 2023 vient d’être signé par les Portland Trail Blazers avec un two-way contract. C’est l’insider Shams Charania qui l’a annoncé. Son contrat garanti coupé par les Wizards n’ayant pas été récupéré par une autre franchise dans le délai des 48 heures prévu, il a signé avec ce nouveau type de contrat, plus précaire. La franchise de l’Oregon a coupé un joueur plus âgé (l’arrière américain Taza Moore, 26 ans) pour faire de la place à Cissoko, qui reste un prospect à développer à seulement 20 ans.

Une deuxième chance en NBA ?

Aux Trail Blazers, le Français va rejoindre des noms familiers. À commencer par son compatriote Rayan Rupert (1,99 m, 20 ans), avec qui il a partagé deux campagnes estivales en équipe de France U18 (les EuroBaskets 2021 et 2022). Ainsi qu’une soirée de la Draft où ils ont été sélectionnés à cinq minutes d’écart. Les deux tricolores connaissent un destin similaire sur leurs débuts de carrière respectifs, avec un temps de jeu fluctuant. Il rejoint aussi le n°2 de sa Draft Scoot Henderson, qu’il connaît bien pour avoir joué à ses côtés pendant la saison 2022/23 avec la G-League Ignite.

Cissoko voit donc sa deuxième partie de saison assurée. Il avait effectué un workout avec les Blazers en préparation de la Draft d’il y a deux ans, et les Blazers avaient apparemment gardé un œil sur lui. Rien ne garantit cependant qu’il aura du temps de jeu en NBA. La franchise 13e de l’Ouest – actuellement sur une série de six victoires d’affilée – utilise une rotation raccourcie qui empêche même Rayan Rupert d’avoir du temps de jeu. Et donc encore moins les two-way contracts de l’effectif. Il pourrait récupérer des miettes en fin de saison si les espoirs d’accrocher le play-in deviennent définitivement enterrés. En attendant, il aura l’opportunité de s’exprimer en G-League. Et ainsi retarder le plus possible un retour en Europe.

Le total de Français sous contrat en NBA revient à 13, en attendant le sort réservé à Armel Traoré ou Killian Hayes.