Parmi les rares champions de France 2013 encore en activité, Chris Warren brille toujours

Parmi les douze héros de Nanterre 2013, artisans du sacre le plus improbable de l’histoire de la Betclic ÉLITE, il n’en reste plus que trois qui arpentent encore les parquets : le totem David Lighty, qui risque de quitter la France l’été prochain avec le statut du joueur étranger le plus titré de l’histoire du championnat, le joker Juan Palacios qui étire le plaisir en Colombie chez lui à 40 ans et le taiseux Chris Warren.

Troisième meilleur marqueur de TBL

Décisif à l’époque en playoffs, avec une pointe à 28 unités dès l’ouverture des playoffs contre le leader Gravelines-Dunkerque, Chris Warren continue de faire ce qu’il a toujours fait : à bientôt 37 ans, il enfile les paniers ! Fidèle à Bodrum depuis son départ d’Orléans en 2022, il était cette saison le troisième meilleur marqueur de la deuxième division turque avec 21,7 points par match, à 47% aux tirs (dont 40% à 3-points). La preuve que l’âge n’a pas de prise sur son poignet magique…

Par conséquent, pourquoi arrêter ? L’ancien pistolero de Nanterre (revenu deux fois à la JSF après le titre, en 2016/17, pour un doublé Coupe de France – FIBA Europe Cup, et en 2020/21) a dit oui au TED Ankara pour une quatorzième saison professionnelle.