Limbourg recrute trois jeunes Français : René-Charles Louis-Thérèse, Hugo Minnig et Lionel Colson

C’est un recrutement très français qu’a entrepris le Limbourg United durant cette intersaison 2024. Après avoir permis à Milhan Charles (2,03 m, 19 ans) de prendre son envol en 2023-2024, le club néerlandais a engagé Hugo Minnig (1,97 m, 22 ans), Lionel Colson (2,06 m, 21 ans) et maintenant René-Charles Louis-Thérèse (2,03 m, 19 ans).

Après les arrivées de Lionel Colson le 28 mai et de Hugo Minnig le 11 juin, c’est au tour de René-Charles Louis-Thérèse d’avoir signé son premier contrat professionnel pour ce club évoluant en BNXT League, le championnat mêlant des formations néerlandaises à des clubs belges.

Deux autres Français déjà engagés



Lionel Colson a été le premier Français à arriver au club. Ayant évolué à Évreux et Fos-sur-mer en Espoirs Pro B et Espoirs Elite, il a lancé sa carrière professionnelle en Grèce, à Kavala, en troisième division. Quant à Hugo Minnig, il a été formé chez lui, à Mulhouse, avant de rejoindre la SIG Strasbourg où il a évolué en Espoirs ELITE de 2019 jusqu’en 2022. Avec la SIG, il a joué quelques minutes en première division avant de véritablement lancer sa carrière professionnelle à Mulhouse en 2022. En 2023-2024, l’arrière alsacien a produit 8,3 points, 3,3 rebonds et 1,6 passe décisive en 24 minutes.