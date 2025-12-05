Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Le Fenerbahçe remporte un titre : Un premier trophée pour Iliana Rupert et Gabby Williams cette saison

Turquie - Iliana Rupert et Gabby Williams ont décroché leur premier trophée de la saison avec le Fenerbahçe. Les Stambouliotes ont remporté la Coupe du Président en Turquie en dominant largement Mersin (104-77).
|
00h00
Résumé
Écouter
Crédit photo : Fenerbahçe

Iliana Dossou-Yovo Rupert et Gabby Williams ont décroché leur premier trophée de la saison en Turquie. Le Fenerbahçe a remporté la Coupe du Président en dominant Mersin (104-77).

L’intérieure française Iliana Rupert a inscrit 10 points tandis que Gabby Williams (1,80 m, 29 ans) a apporté 3 points dans un match où le Fenerbahçe a pris le dessus après la pause face à Mersin.

Une première période favorable à Mersin

Mersin a d’abord imposé son rythme. L’équipe a pris les devants dans le premier quart-temps avant de rejoindre les vestiaires avec un avantage de 47-45, notamment grâce à l’activité offensive des anciennes joueuses LFB Julie Vanloo (1,73 m, 32 ans) et Kennedy Burke (1,85 m, 28 ans). Le Fenerbahçe a longtemps subi les initiatives adverses tout en restant au contact grâce à Kayla McBride.

Le troisième quart-temps comme tournant du match

Le Fenerbahçe a renversé la rencontre au retour des vestiaires. Les Stambouliotes ont infligé un 28-12 dans le troisième quart-temps, portées par Emma Meesseman, auteure de 23 points, 7 rebonds et 6 passes. Kayla McBride a poursuivi sur sa lancée au scoring et Teaira McCowan a imposé sa puissance intérieure. Alperi Onar a également dynamisé l’attaque pour creuser l’écart jusqu’à +14 avant le dernier quart.

Le Fenerbahçe déroule dans les dix dernières minutes

Le dernier acte a confirmé la domination stambouliote. Le Fenerbahçe a durci son intensité défensive pour empêcher Mersin de réagir. L’écart a rapidement dépassé les vingt unités. Les coéquipières d’Iliana Dossou-Yovo Rupert ont contrôlé la fin de match et se sont imposées 104-77.

Avec ce succès, Fenerbahçe décroche la Coupe du Président pour la 14e fois, confirmant sa supériorité sur la scène nationale.

Les Françaises bien intégrées dans le collectif

Iliana Rupert a inscrit 10 points et s’est parfaitement fondue dans la réussite offensive du groupe. Gabby Williams a apporté 3 points et de l’intensité dans une équipe où cinq joueuses ont terminé à plus de dix unités. Ce premier trophée lance idéalement la saison des deux internationales françaises.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Turquie
Turquie
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00« Lors du scouting, je ne connaissais pas beaucoup de joueurs en face » : T.J. Parker va coacher son premier match contre Nantes
Rasheed Sulaimon retrouve la JL Bourg, mais aussi son ancien coach Frédéric Fauthoux
EuroCup
00h00« C’est un génie offensif » : Rasheed Sulaimon retrouve son ancien coach Frédéric Fauthoux et la JL Bourg
Markis McDuffie joue son premier match avec Nancy ce vendredi 5 décembre
Betclic ELITE
00h00« Markis McDuffie va prendre une vraie place » : Sylvain Lautié détaille l’importance de sa recrue
Antoine Diot espère ramener la Chorale de Roanne en Betclic ELITE, avec T.J. Parker
ELITE 2
00h00« Je suis content de le voir arriver » : Antoine Diot retrouve à Roanne son ancien coach T.J. Parker
Lucas Boucaud reprend la compétition avec Saint-Quentin, à Paris
Betclic Élite
00h00Plus de deux mois après, Saint-Quentin récupère son meneur avant d’aller à Paris
Aix-Maurienne avait gagné à Quimper, mais finalement la victoire lui a été retirée
ELITE 2
00h00Aix-Maurienne perd sa victoire, Quimper récupère le match sur tapis vert
Spencer Dinwiddie
NBA
00h00Spencer Dinwiddie compare NBA et EuroLeague : « C’est comme la salsa et le ballet »
Joan Laporta, le président du FC Barcelone, parle de l'avenir de son club, entre NBA et EuroLeague
NBA
00h00Laporta évoque l’avenir du FC Barcelone entre Euroleague et NBA Europe
Nando De Colo n'a pas raté de lancers francs en EuroLeague et Betclic ELITE cette saison
Betclic ELITE
00h0061 sur 61 aux lancers francs : Nando De Colo ne gâche rien sur la ligne !
Jeremy Senglin est out pour deux à trois mois
Betclic ELITE
00h00Nanterre privée de Jeremy Senglin jusqu’en février : un coup dur pour le troisième de Betclic ELITE
1 / 0
Livenews NBA
Spencer Dinwiddie
NBA
00h00Spencer Dinwiddie compare NBA et EuroLeague : « C’est comme la salsa et le ballet »
Joan Laporta, le président du FC Barcelone, parle de l'avenir de son club, entre NBA et EuroLeague
NBA
00h00Laporta évoque l’avenir du FC Barcelone entre Euroleague et NBA Europe
LeBron James en maillot jaune des Lakers levant les bras sur le parquet face aux Raptors, lors du match où sa série de 1297 matchs consécutifs à plus de 10 points a pris fin.
NBA
00h00À 40 ans, LeBron James brise son record… et offre une leçon de basket
Chris Paul dribble le ballon en avançant sur le terrain, vêtu d’un maillot orange des Clippers, durant un match NBA devant un public concentré.
NBA
00h00James Harden et Kawhi Leonard sous le choc : Chris Paul écarté par les Clippers
15 points et 12 rebonds en moins de 24 minutes : Rudy Gobert s'est régalé face aux Pelicans
NBA
00h00Rudy Gobert très rentable lors de la victoire de Minnesota
NBA
00h00Quand le coach des Denver Nuggets révèle s’inspirer de… l’équipe de France féminine !
Giannis Antetokounmpo en maillot des Milwaukee Bucks, de profil sur le parquet, illustrant les interrogations autour de son avenir et les rumeurs de départ.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo a effacé tout les contenus liés Bucks de ses réseaux sociaux
Sidy Cissoko
NBA
00h00Sidy Cissoko confirme : un bel impact et une victoire de prestige à Cleveland
Tidjane Salaun au dunk au Madison Square Garden : l'ailier des Hornets a fini meilleur marqueur des cinq Français entrés en jeu lors de New York - Charlotte
NBA
00h00Cinq Français sur le même parquet NBA : un record historique au Madison Square Garden
Evan Fournier est tombé malade avant d'affronter le Fenerbahçe
NBA
00h00Evan Fournier incertain pour le choc Olympiakos – Fenerbahçe en EuroLeague
1 / 0