Alexandre Chassang refuse une prolongation à Limoges : « J’ai toujours eu envie de jouer à l’étranger »

Alexandre Chassang et le Limoges CSP n’entameront pas de nouvelle collaboration à la rentrée 2025. Après deux saisons en commun, l’intérieur français a fait le choix de ne pas prolonger avec le club limougeaud comme l’indique Le Populaire du Centre. Le souhait d’enfin vivre une (véritable) expérience à l’étranger l’a emporté sur sa décision.

🏀🛫 Alexandre Chassang a choisi de quitter le Limoges CSP. 🗣️ « Je sais que je me mets en danger, certains ne le comprendront pas, mais c’est le moment de forcer le destin ».https://t.co/f764lYWHeP pic.twitter.com/sxgNhqbr4R — Matthieu Marot (@MatthieuMarot7) June 13, 2025

À l’été 2023, Alexandre Chassang (2,05 m, 30 ans) s’est engagé au Limoges CSP en quête de rebond. À l’époque, le pivot avait connu une fin d’aventure difficile à la JL Bourg, mis au placard lors de sa seconde saison dans l’Ain en 2022-2023. Si Alexandre Chassang a retrouvé les parquets à Limoges, il n’a pas totalement retrouvé la lumière qu’il a pu connaître à Dijon notamment, où il a remporté la Leaders Cup en 2020 et a été finaliste du championnat en 2021.

Cantonné à la lutte pour le maintien avec le Cercle Saint-Pierre ces deux dernières saisons, l’ancien joueur de l’ASVEL et de Hyères-Toulon a néanmoins eu un bon impact sur le terrain (9,3 points, 5 rebonds et 2,7 passes décisives de moyenne en 24 minutes par match en Betclic ELITE). Sa perte, notamment en tant qu’intérieur JFL, ne sera pas facilement compensable pour Limoges et son nouvel entraîneur, Dario Gjergja.

PROFIL JOUEUR Alexandre CHASSANG Poste(s): Pivot Taille: 205 cm Âge: 30 ans (22/11/1994) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 9,3 #74 REB 5 #23 PD 2,7 #51