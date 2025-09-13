Recherche
Betclic Élite

“L’évolution magique” de Bastien Vautier, de la Pro B à l’EuroLeague en 3 ans

EuroLeague - Arrivé à l’ASVEL cet été en provenance de Cholet, l’intérieur formé à Nancy Bastien Vautier a évoqué sa trajectoire unique, lui qui va découvrir la plus grande compétition européenne alors qu’il évoluait encore en Pro B en 2022-2023.
|
00h00
Résumé
Écouter
Bastien Vautier va découvrir l’EuroLeague avec l’ASVEL, après une saison à Cholet et seulement deux en Betclic ELITE.

Crédit photo : Lilian Bordron

Auteur d’une belle saison à Cholet l’an passé, Bastien Vautier (2,10 m, 26 ans) savoure. L’intérieur français, qui a rejoint l’ASVEL cet été pour sa neuvième saison professionnelle, est revenu sur le compte X du club rhodanien sur sa folle ascension, lui qui évoluait encore en Pro B avec Lille en 2022-2023.

C’est d’ailleurs dans le club disparu du Nord que Vautier a franchi un premier cap, pour sa sixième saison dans l’antichambre de l’élite. Il se souvient : “J’ai fait beaucoup d’années en Pro B, avant de finir meilleur poste 5 de la division à Lille. Puis je vais au Portel où on me donne ma chance, et je finis meilleur poste 5 de Pro A, avec le All-Star Game”.

Mais après ce cap majeur franchi sur le plan national, le joueur formé à Nancy s’est mis en quête d’Europe. “J’ai découvert la Coupe d’Europe l’année dernière avec Cholet. On a été jusqu’en demi-finale de FIBA Europe Cup. Et maintenant c’est l’EuroLeague à Lyon”, se rend-il compte en énonçant son parcours des dernières saisons. Il en conclut : “Dans l’évolution, c’est magique. J’ai tout donné depuis 15 ans pour pouvoir arriver à ce niveau-là”.

« C’est que du bonheur »

Avec l’EuroLeague, Bastien Vautier atteint finalement son rêve : “C’est vraiment une ligue que j’ai toujours regardée depuis petit. C’est un peu le ‘goal’ de tous les basketteurs, encore plus pour les basketteurs français. L’ambiance à domicile, l’ambiance à l’extérieur, et le fait jouer les meilleurs joueurs européens : c’est que du bonheur”.

Pour que son rêve ne tourne au cauchemar, il sait qu’il doit passer un nouveau cap. “Il va falloir que je m’adapte. Les passes vont plus vite par exemple, elles seront peut-être plus dures à attraper”. Il peut compter sur l’expérience de ses coéquipiers comme Nando De Colo ou Thomas Heurtel pour l’aider : “Je parle beaucoup avec les autres joueurs pour apprendre d’eux. Cela va vraiment m’aider mentalement et dans mon QI basket”.

Betclic ÉLITE - Après Bodian Massa, l’ASVEL a officialisé ce lundi la signature du pivot français Bastien Vautier, qui arrive en provenance de Cholet. Le double All-Star de Betclic ELITE a activé sa clause de sortie pour rejoindre le club villeurbannais, engagé en EuroLeague.
La connexion ASVEL – Cholet continue : Lyon-Villeurbanne fait venir le pivot du club maugeois – BeBasket
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
