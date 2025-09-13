“L’évolution magique” de Bastien Vautier, de la Pro B à l’EuroLeague en 3 ans

Auteur d’une belle saison à Cholet l’an passé, Bastien Vautier (2,10 m, 26 ans) savoure. L’intérieur français, qui a rejoint l’ASVEL cet été pour sa neuvième saison professionnelle, est revenu sur le compte X du club rhodanien sur sa folle ascension, lui qui évoluait encore en Pro B avec Lille en 2022-2023.

« J’ai tout donné depuis 15 ans pour arriver à ce niveau. » 🫡 Pivot All-Star de Betclic Élite, Bastien Vautier va découvrir l’Euroleague sous nos couleurs cette saison, une compétition qu’il a toujours eu l’ambition de jouer ! 🤝 pic.twitter.com/2nTyj6mGbS — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) September 12, 2025

C’est d’ailleurs dans le club disparu du Nord que Vautier a franchi un premier cap, pour sa sixième saison dans l’antichambre de l’élite. Il se souvient : “J’ai fait beaucoup d’années en Pro B, avant de finir meilleur poste 5 de la division à Lille. Puis je vais au Portel où on me donne ma chance, et je finis meilleur poste 5 de Pro A, avec le All-Star Game”.

PROFIL JOUEUR Bastien VAUTIER Poste(s): Pivot Taille: 210 cm Âge: 26 ans (15/11/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 11,3 #42 REB 5 #21 PD 2,4 #62

Mais après ce cap majeur franchi sur le plan national, le joueur formé à Nancy s’est mis en quête d’Europe. “J’ai découvert la Coupe d’Europe l’année dernière avec Cholet. On a été jusqu’en demi-finale de FIBA Europe Cup. Et maintenant c’est l’EuroLeague à Lyon”, se rend-il compte en énonçant son parcours des dernières saisons. Il en conclut : “Dans l’évolution, c’est magique. J’ai tout donné depuis 15 ans pour pouvoir arriver à ce niveau-là”.

« C’est que du bonheur »

Avec l’EuroLeague, Bastien Vautier atteint finalement son rêve : “C’est vraiment une ligue que j’ai toujours regardée depuis petit. C’est un peu le ‘goal’ de tous les basketteurs, encore plus pour les basketteurs français. L’ambiance à domicile, l’ambiance à l’extérieur, et le fait jouer les meilleurs joueurs européens : c’est que du bonheur”.

Pour que son rêve ne tourne au cauchemar, il sait qu’il doit passer un nouveau cap. “Il va falloir que je m’adapte. Les passes vont plus vite par exemple, elles seront peut-être plus dures à attraper”. Il peut compter sur l’expérience de ses coéquipiers comme Nando De Colo ou Thomas Heurtel pour l’aider : “Je parle beaucoup avec les autres joueurs pour apprendre d’eux. Cela va vraiment m’aider mentalement et dans mon QI basket”.