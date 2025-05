Wilfried Yeguete prolonge l’aventure au Mans jusqu’en 2027

Wilfried Yeguete (2,02 m, 33 ans) va continuer d’apporter son expérience et son impact sous les paniers au Mans Sarthe Basket. Ce lundi soir, après la victoire contre l’ASVEL en Betclic ELITE, le club sarthois a officialisé la prolongation de contrat de son capitaine jusqu’en 2027. Une soirée historique pour l’intérieur français, entré plus tôt dans le Top 10 des meilleurs rebondeurs de l’histoire du championnat.

Une bonne nouvelle ne vient jamais seule 👀 Le Capi' prolonge la belle histoire avec nous jusqu'en 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ 🙌@Will15Yeguete 🦁🫡 pic.twitter.com/3lQWwBzaV0 — MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) May 12, 2025

Le Mans mise sur la stabilité avec Yeguete

Engagé jusqu’en 2025, Wilfried Yeguete a décidé de poursuivre l’aventure mancelle pour deux saisons supplémentaires, comme l’a annoncé le club ce lundi 12 mai après la victoire contre l’ASVEL. Cette prolongation vient récompenser l’implication et la régularité de l’intérieur formé à l’université de Florida.

Pilier du vestiaire sarthois, Yeguete incarne la stabilité et la combativité du MSB. Sa saison 2024-2025 témoigne encore de son rôle essentiel, avec des moyennes de 8,4 points, 6,9 rebonds et 2,5 passes décisives en 29 matchs de Betclic ELITE. En Leaders Cup, où Le Mans a remporté le trophée, il a été encore plus précieux, compilant 10,3 points, 6,3 rebonds et 2,7 passes décisives en 3 matchs.

PROFIL JOUEUR Wilfried YEGUETE Poste(s): Pivot / Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 33 ans (16/10/1991) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 8,4 #92 REB 6,9 #5 PD 2,5 #58

Dans le cercle fermé des meilleurs rebondeurs de Betclic ELITE

La soirée de lundi a aussi marqué une étape historique pour Wilfried Yeguete sur le plan individuel. En effet, l’intérieur est désormais officiellement dans le Top 10 des meilleurs rebondeurs de l’histoire de la Betclic ELITE, confirmant son statut de référence nationale dans ce secteur. Une performance qui couronne une saison déjà réussie collectivement, avec la Leaders Cup remportée, une qualification en finale de la Coupe de France et une place solidement acquise dans le Top 6 du championnat.

DANS LE TOP 10 💪 Véritable guerrier du @MSB_Officiel, Wilfried Yeguete devient le 10ème meilleur rebondeur all time en #BetclicELITE 🙌 pic.twitter.com/tGLN2roYP3 — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) May 12, 2025

Avec cette prolongation, Le Mans confirme son ambition de construire sur la continuité, autour d’un leader respecté et toujours aussi impactant. Il partagera le poste 5 avec le longiligne Jonathan Jeanne alors que l’ailier-fort Lucas Dufeal, élu meilleur défenseur de la saison de Pro B, viendra les épauler à l’intérieur. De quoi effrayer plus d’un attaquant.