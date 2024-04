Cholet Basket, intarissable pépinière : septième Coupe de France U17 pour l’Académie Gautier !

Les années passent, et on n’a toujours pas la réponse concrète à cette question : quel est le secret de l’Académie Gautier, l’inépuisable centre de formation de Cholet Basket, impérial face à l’ASVEL en finale de la Coupe de France U17 (85-63) ? Et visiblement, il ne faudra pas compter sur François Fiévet, le technicien choletais, pour la livrer. « Il y a des bons joueurs et un bon état d’esprit », a répondu le coach. « Sincèrement, c’est la vérité. Avec l’ensemble des gens présents, on prend du plaisir à travailler avec eux. On leur doit beaucoup. Sans eux, on n’en serait pas là. »

Plutôt Bracq

Sauf que cela ne répond pas vraiment à la question… Pourquoi, à Cholet Basket, les jeunes joueurs et les équipes de l’Académie Gautier sont meilleurs que partout ailleurs ? Prenez la paire de meneurs Soren Bracq – Aaron Towo-Nansi : l’un a terminé MVP (31 points à 12/22, 11 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions), l’autre a illuminé la rencontre de son talent. Issu d’une famille basket, avec un père (Damien Bracq) qui a joué jusqu’en N1 et qui entraîne désormais les Espoirs d’Angers, le capitaine a plié la rencontre en deuxième mi-temps, avec 17 unités au retour des vestiaires. « Si j’ai été bon, c’est grâce à mes coéquipiers », indiquait-il modestement, préférant retenir « une remarquable performance collective » qui permet d’effacer la déception née de la défaite en finale l’année dernière face à la Chorale de Roanne. « C’est mieux sans les larmes », a-t-il glissé en arrivant en conférence de presse.

L’ancien minot de l’EAB, qui a reçu le trophée de MVP des mains de Victor Wembanyama, avait pris le relais de son comparse Aaron Towo-Nansi, plus jeune joueur sur le parquet avec ses 15 ans et 1 mois, absolument remarquable dans l’engagement, leader dans la formidable combativité choletaise. Après une entame douteuse (17-23, 8e minute), les membres de l’Académie Gautier ont haussé le curseur dans le deuxième quart-temps pour progressivement décrocher l’ASVEL (46-32, 19e minute), d’un Adam Atamna passé à côté de sa première grande finale (8 points à 3/16 et 7 balles perdues pour -4 d’évaluation). « On a vraiment retrouvé l’identité et l’ADN de notre équipe à ce moment-là », glisse François Fiévet.

Sept sur dix pour Cholet

Octuple champion de France Espoirs, dix fois champion de France cadets, le centre de formation de Cholet Basket a ajouté une septième Coupe de France U17 à son palmarès (en dix finales). Un record, évidemment… Une nouvelle preuve de l’excellence locale, après avoir déjà sorti nombre des plus gros talents du basket français (Antoine Rigaudeau, Nando De Colo, Rodrigue Beaubois, Rudy Gobert, etc). Alors le secret, n’en déplaise à François Fiévet, n’est pas d’avoir des bons joueurs, c’est surtout de savoir les produire. Et comment, du coup ? « Il y a beaucoup de rigueur, des coachs envers les joueurs, mais aussi les joueurs sur le terrain », répond Aaron Towo-Nansi. « On travaille énormément collectivement. Individuellement, tout le monde prend ça à cœur. Les coachs font tout pour que le collectif soit soudé. C’est pour ça qu’on arrive aller aussi loin. C’est le collectif qui compte pour nous. » Sûrement comme beaucoup d’autres clubs. Mais en terme de formation, décidément, peu sont ceux qui arrivent à faire aussi bien que Cholet Basket…

À l’Accor Arena,