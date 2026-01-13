Recherche
Betclic Élite

Il n’y a pas eu match entre Paris et Strasbourg, qui ne sera pas tête de série à la Leaders Cup

Betclic ÉLITE - Le choc de haut de classement entre Paris (3e) et Strasbourg (4e) n'en a pas vraiment été un. Il n'y a pas eu match entre les deux équipes (96-67). Paris fait le plein de confiance pour la suite, tandis que Strasbourg sort du Top 4 et ne sera pas tête de série à la Leaders Cup.
|
00h00
Après deux sorties à 29 et 31 points, Mike Davis Jr a souffert

Crédit photo : Olivier Fusy

Sans deux de ses cadres et ses deux meilleurs passeurs (Marcus Keene et Abdoulaye N’Doye), on savait que ce début d’année 2026 allait être compliqué pour Strasbourg. La tâche était grande. La SIG s’en était déjà sortie miraculeusement à Bourg avec un 10-0 infligé dans les 54 dernières secondes pour passer devant sur le gong. Cette fois à l’Adidas Arena, le miracle n’aura pas eu lieu. Car en plus de l’absence des deux titulaires, trois autres sont passés à côté de leur match ce soir, complètement étouffés par la défense parisienne : Mike Davis Jr, Jean-Baptiste Maille et Ben Gregg, avec respectivement -1, 0 et 4 d’évaluation en plus de 25 minutes.

– Journée 13

De son côté, Paris fait le plein de confiance. Quelques jours après avoir retrouvé la victoire à l’extérieur en EuroLeague, les hommes de Francesco Tabellini ont été très sérieux et concentrés. Notamment en défense, où ils n’ont rien donné sur demi-terrain à leurs adversaires alsaciens. Et ce jusqu’au bout, comme illustré par ce « On ne s’arrête pas de jouer ! » du technicien italien dans le dernier quart, alors que l’écart était à 20 points. Un match parfait pour préparer de la meilleure des manières la réception de Monaco en EuroLeague, contre qui ils restent sur trois défaites consécutives.

Développement à venir…

Nadir HIFI
Nadir HIFI
20
PTS
10
REB
5
PDE
Logo Betclic ELITE
PAR
96 67
SIG

 « Oui le contexte était compliqué, mais ce n’est quand même pas une raison pour être à -30. Je pense qu’on a fait beaucoup d’erreurs, moi le premier. On doit être plus dans le combat. On sait que ça va très vite avec Paris, si on prend un run on sait que derrière c’est difficile de revenir. Surtout à 7 professionnels. C’est dommage, mais ça nous montre le travail qu’il y a à faire pour rivaliser avec ces équipes. On est à 0-3 contre les équipes d’EuroLeague. Maintenant on sait où on veut aller, mais on reste humbles, il y a encore beaucoup de boulot. »

Jean-Baptiste Maille, au micro de La chaîne l’Équipe après la rencontre

lulutoutvert
Mike Davis est un vrai poulet sans tête. J'aime bien Gabe Brown. Paris a joué sérieux. Un cran au dessus et un effectif plus dense, aussitôt ça fait la différence
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
