Il n’y a pas eu match entre Paris et Strasbourg, qui ne sera pas tête de série à la Leaders Cup

Sans deux de ses cadres et ses deux meilleurs passeurs (Marcus Keene et Abdoulaye N’Doye), on savait que ce début d’année 2026 allait être compliqué pour Strasbourg. La tâche était grande. La SIG s’en était déjà sortie miraculeusement à Bourg avec un 10-0 infligé dans les 54 dernières secondes pour passer devant sur le gong. Cette fois à l’Adidas Arena, le miracle n’aura pas eu lieu. Car en plus de l’absence des deux titulaires, trois autres sont passés à côté de leur match ce soir, complètement étouffés par la défense parisienne : Mike Davis Jr, Jean-Baptiste Maille et Ben Gregg, avec respectivement -1, 0 et 4 d’évaluation en plus de 25 minutes.

De son côté, Paris fait le plein de confiance. Quelques jours après avoir retrouvé la victoire à l’extérieur en EuroLeague, les hommes de Francesco Tabellini ont été très sérieux et concentrés. Notamment en défense, où ils n’ont rien donné sur demi-terrain à leurs adversaires alsaciens. Et ce jusqu’au bout, comme illustré par ce « On ne s’arrête pas de jouer ! » du technicien italien dans le dernier quart, alors que l’écart était à 20 points. Un match parfait pour préparer de la meilleure des manières la réception de Monaco en EuroLeague, contre qui ils restent sur trois défaites consécutives.

Développement à venir…

« Oui le contexte était compliqué, mais ce n’est quand même pas une raison pour être à -30. Je pense qu’on a fait beaucoup d’erreurs, moi le premier. On doit être plus dans le combat. On sait que ça va très vite avec Paris, si on prend un run on sait que derrière c’est difficile de revenir. Surtout à 7 professionnels. C’est dommage, mais ça nous montre le travail qu’il y a à faire pour rivaliser avec ces équipes. On est à 0-3 contre les équipes d’EuroLeague. Maintenant on sait où on veut aller, mais on reste humbles, il y a encore beaucoup de boulot. » Jean-Baptiste Maille, au micro de La chaîne l’Équipe après la rencontre