Betclic ELITE

Le « travail incroyable » de Mike Davis Jr. et Marcus Keene a sauvé Strasbourg face à Gravelines, selon Jānis Gailītis

Betclic ELITE - Retournés aux vestiaires à égalité avec le BCM, les Strasbourgeois ont pu s'appuyer sur leurs leaders offensifs pour sonner la révolte et l'emporter, après avoir pourtant "manqué de passion" comme le déplore le technicien de la SIG. Plusieurs retours seraient par ailleurs attendus dans les prochains jours, avant de se déplacer à Limoges.
|
00h00
Les leaders strasbourgeois ont permis le réveil de la SIG face à Gravelines.

Crédit photo : Philippe Gigon

Alors qu’ils retrouvaient le Rhénus qui leur réussit tant depuis le début de saison, les Strasbourgeois ont semblé à la peine pour se défaire de Gravelines ce samedi, pendant le multiplex de la 16e journée de Betclic ELITE. Habituellement efficace des deux côtés du terrains, l’équipe de Jānis Gailītis n’était pas parvenue à régler la mire ni à endiguer les assauts des Maritimes avant la pause, si bien que les deux formations étaient dos à dos après vingt minutes de jeu (41-41).

Une entame de match à imputer « au physique » selon le technicien letton, qui retient, sur le site du club, le début de réveil de ses joueurs avant la mi-temps pour gommer un retard de 14 points. Ses hommes ont ensuite maintenu une emprise sur le match, pour s’imposer au final assez largement 89-72.

– Journée 16
LIRE AUSSI

Des leaders présents dans « les moments-bascule »

« Je n’ai rien changé », a-t-il d’abord concédé. « Ce sont les joueurs qui ont changé. Ils ont joué avec la fierté habituelle ». Cette fierté avait visiblement mis du temps à se mettre en évidence, de là à même « manquer de passion » selon le coach Gailītis. Mais piqués dans leur orgueil de champions, les « scoreurs principaux » de la SIG Marcus Keene et Mike Davis Jr. ont alors pris les choses en main. Les deux Américains ont illuminé la voie des Alsaciens, avec respectivement 26 et 27 points dans la rencontre, qui s’est ensuite débridée.

Mike DAVIS JR.
Mike DAVIS JR.
27
PTS
2
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
SIG
89 72
BCM

 

LIRE AUSSI

« Il y a des moments-bascule, et il suffit d’une personne qui donne l’exemple pour emmener tout le monde avec », souligne Jānis Gailītis. « On a manqué de passion au début. Mais Mike et Marcus sont sous les feux des projecteurs et offensivement, ils ont été très présents. Ils ont effectué un travail incroyable », reconnaît le coach. Derrière, les bons replis défensifs de William Pfister ou encore la domination de la peinture de Nelly Jr Joseph ont accentué la tendance, jusqu’à composter la victoire.

 

Marcus KEENE
Marcus KEENE
26
PTS
5
REB
5
PDE
Logo Betclic ELITE
SIG
89 72
BCM
LIRE AUSSI

Des retours à l’entraînement sont attendus

Après avoir refait le plein à domicile, Strasbourg doit désormais se montrer « capable de rester à un certain niveau » en 2026, et ce dès la semaine prochaine à Limoges. Entre temps, plusieurs retours à l’entraînement seraient attendus ou espérés, alors que Strasbourgeois évoluaient samedi soir encore sans Abdoulaye Ndoye.

« Je ne sais pas comment je vais faire avec tous les joueurs qui reviennent », reconnait néanmoins l’entraîneur. « On verra lundi le niveau physique de tout le monde et s’adapter ». Prêt à surmonter ces nouvelles équations, le staff alsacien accueille à bras ouverts tous les retours de joueurs, qui sont autant de « bonnes choses pour garder le niveau ».

