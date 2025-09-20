Recherche
NM1

Gibey flambe à Angers (41 points), Fos, Rennes et Lorient au rendez-vous ; Boulogne, Orchies et LyonSO démarrent fort

NM1 – Jules Gibey a illuminé la soirée avec 41 points lors de la victoire de Vitré à Angers (84-96), quand Fos Provence a muselé Metz (68-55) et que Rennes, Lorient, Boulogne, Orchies et LyonSO ont réussi leurs premières. SCABB – Berck est reporté au 18 novembre (sélection 3x3 U23 d’Hugo Cucherat).
00h00
Gibey flambe à Angers (41 points), Fos, Rennes et Lorient au rendez-vous ; Boulogne, Orchies et LyonSO démarrent fort

Jules Gibey a planté 41 points pour Vitré à Angers

Crédit photo : Aurore Vitré Basket Bretagne NM1

La NM1 a lancé sa saison 2025-2026 ce vendredi 19 septembre avec une première journée dense et déjà riche en signaux forts. À Angers, Jules Gibey a fait basculer le match pour l’Aurore Vitré. Dans la Poule A, CEP Lorient, Union Rennes, Les Sables et Tarbes-Lourdes ont pris des points précieux à l’extérieur ou au forceps. Dans la Poule B, Fos Provence, Boulogne, Orchies, Le Havre et LyonSO ont répondu présent, tandis que SCABB – Berck est décalé au 18 novembre.

Poule A – Les Bretons déjà aux avant-postes

L’événement du soir est venu de la salle Jean-Bouin, où l’arrière vitréen Jules Gibey a signé une prestation exceptionnelle avec 41 points. L’Étoile Angers Basket, débordée défensivement, a fini par céder (84-96). « C’est juste honteux… On a oublié notre ADN », pestait après coup le coach angevin John Delay, conscient du chantier défensif qui attend son équipe, dans Ouest-France. À l’inverse, son homologue Fabien Calvez savourait la réussite de ses joueurs : « On savait que c’était une défense atypique… il fallait qu’on mette des shoots, et ce soir, on a eu de l’adresse ».

Jules GIBEY
Jules GIBEY
41
PTS
5
REB
1
PDE
Logo NM1
ANG
84 97
VIT

En déplacement, Lorient a pris le large en deuxième mi-temps à Poissy, porté par son collectif bien en place. Même chose pour Rennes, qui a su durcir le ton après la pause pour dominer Val de Seine (82-70). « En deuxième mi-temps on a monté notre niveau, notamment défensif, et on a bien géré la fin », expliquait dans Ouest-France Bastien Demeuré, soulagé d’avoir lancé la saison par une victoire.

À Tarbes, l’Union a dû s’employer pour venir à bout de Tours (81-75). Les Sables, eux, ont été plus constants à Toulouse et ont su faire la différence dans le money-time. Chartres, relégué de Pro B, a mal démarré sa saison en s’inclinant sur le parquet de Fougères. Enfin, Levallois n’a laissé aucune chance au Pôle France (100-63).

NM1 – Journée 1
19/09/2025
POI Poissy
67 86
LOR Lorient
TAR Tarbes-Lourdes
81 75
TOU Tours
REN Rennes
82 70
VDS Val de Seine Basket
ANG Angers
84 97
VIT Vitré
TOU Toulouse
79 90
SAB Sables Vendée Basket
LEV Levallois
100 63
PFB Pôle France
FOU Pays de Fougères
80 72
CHA Chartres

Poule B – Fos défend fort, Boulogne et Orchies en contrôle, LyonSO sérieux

Dans la poule B, Fos Provence a lancé son opération reconquête en s’imposant contre Metz (68-55). Les BYers ont compensé leur maladresse extérieure par une grosse domination au rebond et une défense intraitable. Calvin Hippolyte et Martins Igbanu se sont déjà illustrés sous les panneaux.

Boulogne-sur-Mer, de son côté, a d’abord été surpris par l’entame tonitruante de Salon, avant de reprendre les commandes en durcissant sa défense et en accélérant au retour des vestiaires. Les Somistes ont finalement contrôlé la fin de match. Orchies a lui aussi marqué des points en disposant de Charleville-Mézières. L’équipe a montré de la ressource malgré des absences importantes, et a pu compter sur ses recrues ainsi que sur le jeune Yanis Mbuy, déjà à l’aise dans son nouveau rôle.

LIRE AUSSI

Le STB Le Havre s’est imposé de justesse face à Besançon (72-70), tandis que LyonSO a construit son succès à Loon-Plage grâce à une première mi-temps défensive quasi parfaite. À Mulhouse, les Mustangs ont parfaitement inauguré leur nouvelle identité en dominant Saint-Vallier. Le match entre le SCABB et Berck est reporté au 18 novembre, en raison de la sélection d’Hugo Cucherat pour la Coupe du monde U23 3×3.

NM1 – Journée 1
19/09/2025
STB Le Havre
72 70
BES Besançon
ORC Orchies
84 71
CHA Charleville-Méz.
FOS Fos Provence
68 55
MET Metz
BOU Boulogne-sur-Mer
83 73
SAL Pays Salonais Basket 13
LOO Loon Plage
63 76
LYO LyonSO
MUL Mulhouse Mustangs
84 79
SVB Saint-Vallier
18/11/2025
SCA SCABB Lab
BER Berck Rang du Fliers
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
