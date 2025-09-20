Gibey flambe à Angers (41 points), Fos, Rennes et Lorient au rendez-vous ; Boulogne, Orchies et LyonSO démarrent fort

La NM1 a lancé sa saison 2025-2026 ce vendredi 19 septembre avec une première journée dense et déjà riche en signaux forts. À Angers, Jules Gibey a fait basculer le match pour l’Aurore Vitré. Dans la Poule A, CEP Lorient, Union Rennes, Les Sables et Tarbes-Lourdes ont pris des points précieux à l’extérieur ou au forceps. Dans la Poule B, Fos Provence, Boulogne, Orchies, Le Havre et LyonSO ont répondu présent, tandis que SCABB – Berck est décalé au 18 novembre.

Poule A – Les Bretons déjà aux avant-postes

L’événement du soir est venu de la salle Jean-Bouin, où l’arrière vitréen Jules Gibey a signé une prestation exceptionnelle avec 41 points. L’Étoile Angers Basket, débordée défensivement, a fini par céder (84-96). « C’est juste honteux… On a oublié notre ADN », pestait après coup le coach angevin John Delay, conscient du chantier défensif qui attend son équipe, dans Ouest-France. À l’inverse, son homologue Fabien Calvez savourait la réussite de ses joueurs : « On savait que c’était une défense atypique… il fallait qu’on mette des shoots, et ce soir, on a eu de l’adresse ».

En déplacement, Lorient a pris le large en deuxième mi-temps à Poissy, porté par son collectif bien en place. Même chose pour Rennes, qui a su durcir le ton après la pause pour dominer Val de Seine (82-70). « En deuxième mi-temps on a monté notre niveau, notamment défensif, et on a bien géré la fin », expliquait dans Ouest-France Bastien Demeuré, soulagé d’avoir lancé la saison par une victoire.

À Tarbes, l’Union a dû s’employer pour venir à bout de Tours (81-75). Les Sables, eux, ont été plus constants à Toulouse et ont su faire la différence dans le money-time. Chartres, relégué de Pro B, a mal démarré sa saison en s’inclinant sur le parquet de Fougères. Enfin, Levallois n’a laissé aucune chance au Pôle France (100-63).

Poule B – Fos défend fort, Boulogne et Orchies en contrôle, LyonSO sérieux

Dans la poule B, Fos Provence a lancé son opération reconquête en s’imposant contre Metz (68-55). Les BYers ont compensé leur maladresse extérieure par une grosse domination au rebond et une défense intraitable. Calvin Hippolyte et Martins Igbanu se sont déjà illustrés sous les panneaux.

Boulogne-sur-Mer, de son côté, a d’abord été surpris par l’entame tonitruante de Salon, avant de reprendre les commandes en durcissant sa défense et en accélérant au retour des vestiaires. Les Somistes ont finalement contrôlé la fin de match. Orchies a lui aussi marqué des points en disposant de Charleville-Mézières. L’équipe a montré de la ressource malgré des absences importantes, et a pu compter sur ses recrues ainsi que sur le jeune Yanis Mbuy, déjà à l’aise dans son nouveau rôle.

Le STB Le Havre s’est imposé de justesse face à Besançon (72-70), tandis que LyonSO a construit son succès à Loon-Plage grâce à une première mi-temps défensive quasi parfaite. À Mulhouse, les Mustangs ont parfaitement inauguré leur nouvelle identité en dominant Saint-Vallier. Le match entre le SCABB et Berck est reporté au 18 novembre, en raison de la sélection d’Hugo Cucherat pour la Coupe du monde U23 3×3.