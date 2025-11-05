Recherche
BCL

Le Mans à deux doigts de réussir un come-back chez le Benfica Lisbonne

BCL - Pendant longtemps en difficulté à Lisbonne, les joueurs du Mans ont failli réussir un come-back initié quasiment à lui seul par Trevor Hudgins (19 points dans le dernier quart-temps). Ils concèdent ainsi une courte défaite (93-90), qui ne leur permet pas de valider leur ticket pour le play-in.
00h00
Résumé
Le Mans à deux doigts de réussir un come-back chez le Benfica Lisbonne

Les hommes de Guillaume Vizade ont failli réaliser le hold-up

Crédit photo : Basketball Champions League

« La première mi-temps à l’aller avait été de bonne facture pour Lisbonne. On peut imaginer qu’à domicile, ils soient capables de tenir cette intensité plus longtemps… Si nous ne sommes pas sérieux et efficaces dans ce qu’on veut faire, le match peut devenir bien plus compliqué » anticipait Guillaume Vizade au micro de Ouest-France avant le match. Le technicien auvergnat avait bien raison. Le match retour chez le Benfica Lisbonne était en effet bien plus compliqué que l’aller, qui s’était soldé par une victoire de 20 points à domicile du MSB (89-69), grâce à une défense naïve des Portugais.

– Journée 4

Menés pendant quasiment tout le match, les Manceaux n’ont jamais lâché, jusqu’à reprendre l’avantage à 6 minutes du terme, pour la première fois depuis le début de rencontre. À ce moment-là, on se disait même qu’un panier acrobatique de Trevor Hudgins qui a pris les choses en main (30 points, dont 19 dans le dernier quart) et deux stops défensifs consécutifs allaient être le tournant du match. Mais quelques mauvais choix dans le money-time ont finalement coûté la victoire. La qualification au play-in n’est donc toujours pas assurée pour le MSB. Benfica revient à égalité de bilan en troisième place, mais toujours derrière au point-average.

Plus d’infos à suivre…

Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Le Mans
Le Mans
