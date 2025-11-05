Le Mans à deux doigts de réussir un come-back chez le Benfica Lisbonne

« La première mi-temps à l’aller avait été de bonne facture pour Lisbonne. On peut imaginer qu’à domicile, ils soient capables de tenir cette intensité plus longtemps… Si nous ne sommes pas sérieux et efficaces dans ce qu’on veut faire, le match peut devenir bien plus compliqué » anticipait Guillaume Vizade au micro de Ouest-France avant le match. Le technicien auvergnat avait bien raison. Le match retour chez le Benfica Lisbonne était en effet bien plus compliqué que l’aller, qui s’était soldé par une victoire de 20 points à domicile du MSB (89-69), grâce à une défense naïve des Portugais.

Menés pendant quasiment tout le match, les Manceaux n’ont jamais lâché, jusqu’à reprendre l’avantage à 6 minutes du terme, pour la première fois depuis le début de rencontre. À ce moment-là, on se disait même qu’un panier acrobatique de Trevor Hudgins qui a pris les choses en main (30 points, dont 19 dans le dernier quart) et deux stops défensifs consécutifs allaient être le tournant du match. Mais quelques mauvais choix dans le money-time ont finalement coûté la victoire. La qualification au play-in n’est donc toujours pas assurée pour le MSB. Benfica revient à égalité de bilan en troisième place, mais toujours derrière au point-average.

Plus d’infos à suivre…