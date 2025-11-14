T.J. Shorts, la réponse d’un champion : deux belles performances conclues par la victoire du Panathinaïkos à Madrid

T.J. Shorts (1,75 m, 28 ans) a (enfin) lancé sa saison avec le Panathinaikos. Pointé du doigt la semaine dernière par Ergin Ataman, qui disait être « insatisfait à 90% » de ses débuts avec le Pana, le meneur américano-macédonien a profité d’une double semaine d’EuroLeague pour se relancer. Très bon à Paris mardi, il a été encore plus incisif lors du succès du Panathinaikos sur le parquet du Real Madrid. De quoi faire évoluer le discours de son coach et confirmer que la mayonnaise commence à prendre.

Le réveil de T.J. Shorts

Après un début de saison poussif, T.J. Shorts a enfin montré le visage attendu par le Panathinaikos. Mardi, pour son retour à Paris, il a signé 13 points et 6 passes décisives lors d’une première victoire. Jeudi, il a fait mieux encore à Madrid avec 19 points et 6 passes pour 24 d’évaluation en près de 33 minutes. Et le Pana a encore gagné.

Ergin Ataman, très dur avec lui une semaine plus tôt, a d’ailleurs revu son jugement après la rencontre : « J’ai discuté avec T.J. Shorts et il n’était pas satisfait de sa performance non plus. Je suis satisfait à 90 % de sa performance aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Shorts, lui, a expliqué cette montée en puissance : « L’équipe me fait confiance. D’abord, l’entraîneur me fait confiance pour ce que je fais sur le terrain. Ce n’était qu’une question de temps avant que je comprenne ce que je devais faire sur le terrain. »

Face au Real, il a notamment croisé Théo Maledon (1,93 m, 24 ans), qu’il avait affronté l’an dernier lors des duels ASVEL – Paris. Le meneur français a été limité à 6 points et 3 passes en sortie de banc (17 minutes).

Kenneth Faried, l’autre bonne nouvelle de la semaine

Arrivé en urgence à la suite des blessures de Richaun Holmes et Omer Yurtseven et du contretemps dans le retour de Mathias Lessort, Kenneth Faried a immédiatement changé le visage du Panathinaikos.

Le vétéran a livré un double-double à Paris puis a été encore très précieux face au Real avec 16 points et 8 rebonds, offrant à Ataman une vraie présence intérieure, notamment face à Edy Tavares.

Son énergie a parfaitement complété celle retrouvée de T.J. Shorts, permettant au Pana d’enchaîner deux victoires à l’extérieur et de relancer sa saison.

Le Panathinaikos retrouve de l’allant

Avec ce 2/2 hors de ses bases, le Panathinaikos remonte à 7 victoires et 4 défaites au classement de l’EuroLeague et aborde désormais une série de trois matches consécutifs à domicile avec ambition. Le renouveau affiché par T.J. Shorts, combiné à l’impact de Kenneth Faried, donne au club grec des raisons d’y croire.