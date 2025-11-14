Recherche
EuroLeague

T.J. Shorts, la réponse d’un champion : deux belles performances conclues par la victoire du Panathinaïkos à Madrid

EuroLeague - T.J. Shorts a vécu une semaine capitale avec le Panathinaikos. Critiqué par Ergin Ataman il y a une semaine, l'ex meneur-star du Paris Basketball a répondu présent face à Paris puis au Real Madrid, signant ses deux meilleures prestations depuis son arrivée à Athènes.
|
00h00
Résumé
Écouter
T.J. Shorts, la réponse d’un champion : deux belles performances conclues par la victoire du Panathinaïkos à Madrid

T.J. Shorts a retrouvé le sourire cette semaine avec le Panathinaïkos Athènes

Crédit photo : Julie Dumélié

T.J. Shorts (1,75 m, 28 ans) a (enfin) lancé sa saison avec le Panathinaikos. Pointé du doigt la semaine dernière par Ergin Ataman, qui disait être « insatisfait à 90% » de ses débuts avec le Pana, le meneur américano-macédonien a profité d’une double semaine d’EuroLeague pour se relancer. Très bon à Paris mardi, il a été encore plus incisif lors du succès du Panathinaikos sur le parquet du Real Madrid. De quoi faire évoluer le discours de son coach et confirmer que la mayonnaise commence à prendre.

Le réveil de T.J. Shorts

Après un début de saison poussif, T.J. Shorts a enfin montré le visage attendu par le Panathinaikos. Mardi, pour son retour à Paris, il a signé 13 points et 6 passes décisives lors d’une première victoire. Jeudi, il a fait mieux encore à Madrid avec 19 points et 6 passes pour 24 d’évaluation en près de 33 minutes. Et le Pana a encore gagné.

T.j. SHORTS
T.j. SHORTS
19
PTS
4
REB
6
PDE
Logo EuroLeague
REA
77 87
PAN

Ergin Ataman, très dur avec lui une semaine plus tôt, a d’ailleurs revu son jugement après la rencontre : « J’ai discuté avec T.J. Shorts et il n’était pas satisfait de sa performance non plus. Je suis satisfait à 90 % de sa performance aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Shorts, lui, a expliqué cette montée en puissance : « L’équipe me fait confiance. D’abord, l’entraîneur me fait confiance pour ce que je fais sur le terrain. Ce n’était qu’une question de temps avant que je comprenne ce que je devais faire sur le terrain. »

Face au Real, il a notamment croisé Théo Maledon (1,93 m, 24 ans), qu’il avait affronté l’an dernier lors des duels ASVEL – Paris. Le meneur français a été limité à 6 points et 3 passes en sortie de banc (17 minutes).

LIRE AUSSI

Kenneth Faried, l’autre bonne nouvelle de la semaine

Arrivé en urgence à la suite des blessures de Richaun Holmes et Omer Yurtseven et du contretemps dans le retour de Mathias Lessort, Kenneth Faried a immédiatement changé le visage du Panathinaikos.

Le vétéran a livré un double-double à Paris puis a été encore très précieux face au Real avec 16 points et 8 rebonds, offrant à Ataman une vraie présence intérieure, notamment face à Edy Tavares.

Son énergie a parfaitement complété celle retrouvée de T.J. Shorts, permettant au Pana d’enchaîner deux victoires à l’extérieur et de relancer sa saison.

Le Panathinaikos retrouve de l’allant

Avec ce 2/2 hors de ses bases, le Panathinaikos remonte à 7 victoires et 4 défaites au classement de l’EuroLeague et aborde désormais une série de trois matches consécutifs à domicile avec ambition. Le renouveau affiché par T.J. Shorts, combiné à l’impact de Kenneth Faried, donne au club grec des raisons d’y croire.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

