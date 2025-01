Aleksej Fedorychev répond à Tony Parker : « J’invite l’ASVEL à consulter ses relevés bancaires… »

Jeudi soir, tout en noir, l’ASVEL a démarré l’année 2025 avec son sponsor habituel sur le torse : Skweek. Comme depuis un an et demi, la plateforme de FEDCOM Média, possédée par le président monégasque Aleksej Fedorychev, est le sponsor maillot du club villeurbannais. Un partenariat controversé, qui crispe une grande partie du majorité du basket français depuis l’été 2023, sur fond de suspicion de conflit d’intérêts, même si le CDES de Limoges a indiqué, dans un rapport commandé par la LNB, que la relation entre les deux entités « n’est pas contraire aux interdictions légales posées dans le code du sport. »

« Dire que je renforce un concurrent direct est une perspective à courte vue »

Interrogé par Nice Matin cette semaine, Aleksej Fedorychev a de nouveau répondu à la question, également sous l’angle des supporters monégasques inquiets de voir l’ASM aider un rival national. « J’investis mes propres ressources financières pour créer des opportunités pour le basket français dans son ensemble. Je n’ai jamais hésité à investir quand je crois en quelque chose. Certains diront peut-être que je renforce un concurrent direct, mais cette perspective est à courte vue. Pourquoi ? Parce que favoriser des rivalités plus fortes élève la ligue dans son ensemble. Pour stimuler une croissance durable, nous avons besoin de plus de locomotives. C’est ce qui compte vraiment pour l’avenir du basket. »

Après avoir paraphé un contrat XXL avec Skweek (7 millions la saison sur trois ans), l’ASVEL s’est toutefois retrouvée en très grande difficulté financière lors de l’année 2024 à cause des retards de paiement de FEDCOM Média. « Il y aura une grosse baisse de budget à l’ASVEL Féminin, les difficultés de Skweek expliquent cela, c’est pour ça qu’on ne pourra pas garder Gabby (Williams) et Marine (Johannès)« , regrettait Tony Parker au micro de L’Équipe en mars.

De fait, les chiffres ont été cruels pour la section masculine : -23% de budget et de masse salariale à l’ASVEL cette saison, les deux plus fortes baisses de toute la Betclic ÉLITE. De quoi récemment pousser TP à menacer Skweek d’une rupture anticipée de contrat, toujours dans les colonnes de L’Équipe. « Pour Skweek, c’est juste qu’il ne paie pas. S’il payait en temps et en heure, il y aurait zéro problème. Là, ça met de la pression au quotidien, sur la trésorerie.. Il se pourrait qu’on ne continue pas avec Skweek l’année prochaine. Ce n’est pas viable non plus que je remette au pot tous les ans. » L’ancien meneur des Spurs a également mis un terme à son partenariat personnel avec la plateforme OTT après 23 épisodes du SKWEEK Show by Tony Parker.

« L’opération SKWEEK – ASVEL est l’une des opérations marketing

les plus réussies de l’histoire du basket français

Un temps candidat au rachat de la LDLC Arena, aux côtés de Tony Parker, Aleksej Fedorychev a répondu à son homologue villeurbannais lors de son entretien avec Nice Matin. Admettant certes que Skweek a été confronté, au début, à des retards de paiement, le tout puissant patron de l’AS Monaco vante les mérites du deal entre FEDCOM Média et l’ASVEL, allant jusqu’à affirmer qu’il s’agit de l’une des plus grandes opérations marketing de l’histoire du basket français !

« Le fait est que j’ai toujours soutenu Tony et son projet parce que je pensais qu’il ajoutait de la valeur à l’ensemble de l’écosystème du basketball. Mon objectif était et reste axé sur la croissance globale de la ligue. Oui, il est vrai que Skweek a été confronté à des retards de paiement initiaux. Cependant, l’ASVEL a désormais reçu près de trois fois plus de revenus grâce à cet accord qu’aucun club de basket français n’a jamais gagné grâce au sponsoring de maillots. J’invite l’ASVEL à consulter ses relevés bancaires, qui confirmeront que l’opération Skweek a été l’une des opérations marketing les plus réussies de l’histoire du club, voire de celle du basket français. »