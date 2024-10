Tous les budgets et masses salariales 2024/25 de Betclic ÉLITE : 29 millions pour Monaco, l’ASVEL doublée par Paris !

Contrairement à de nombreux championnats européens qui entretiennent une sorte d’opacité sur les fortunes de leurs plus grands clubs (aux alentours de 50 millions d’euros pour le Panathinaïkos et l’Olympiakos ?!), la Ligue Nationale de Basket a toujours joué la carte de la transparence.

Comme il en est de tradition, la LNB a donc révélé tous les budgets des 16 clubs de Betclic ÉLITE. Avec un nouveau record pour l’AS Monaco : 29,3 millions d’euros ! Et une masse salariale estimée à 14,7 millions d’euros, qui reste plus de quatre fois supérieur au budget intégral du Stade Rochelais…

La plus forte hausse – et de loin ! – est à mettre au crédit du Paris Basketball ! Engagé en EuroLeague pour la première fois de son histoire, le club de la capitale tutoie les 19 millions d’euros, avec des finances qui ont plus que doublé par rapport à la saison dernière. Ce qui lui a notamment permis de doubler l’ASVEL, puisque l’institution rhodanienne doit elle subir une baisse drastique (-23% de budget et de masse salariale) en raison des graves difficultés financières de son sponsor SKWEEK, qui n’a pas tenu tous ses engagements.

Les budgets 2024/25 de Betclic ÉLITE

Les masses salariales 2024/25 de Betclic ÉLITE

Les chiffres clefs