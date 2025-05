Avec les départs annoncés d’Ilias Kamardine, Roman Domon, Wilson Jacques, Evans Boidur, Clarence Massamba, Yohann Sissoko, Paul Mbiya et potentiellement Illian Piétrus, Brice Dessert, Maxence Lemoine, Nathan De Sousa, Mathis Courbon ou encore Alexandre Bouzidi, la LNB voit son vivier s’évaporer au profit du système universitaire nord-américain, dopé par le NIL et les règles de transfert.

La NCAA a modifié ses règles pour permettre aux étudiants de tirer profit de leur nom, de leur image et de leur ressemblance. Les sommes proposées aux jeunes joueurs sont astronomiques par rapport au marché. La France se fait « siphonner » son réservoir de talents tandis que le phénomène a également des répercussions sur la Draft NBA. En 2025, seuls 106 joueurs se sont inscrits en early entry, le chiffre le plus bas depuis 2015, contre 363 en 2021. Les étudiants restent plus longtemps à l’université, bien payés et bien entourés, au lieu de tenter l’aventure pro dans des conditions précaires.

Testez vos connaissances sur les salaires NCAA

Notre quiz vous met au défi de retracer les dernières rumeurs de salaires NCAA pour nos jeunes joueurs français.

Chargement du quiz sur le basket… 

Voici le résumé du quiz sur les salaires NCAA

Le quiz couvre les dernières rumeurs de salaires annoncées pour les joueurs français quittant les championnats français pour la NCAA.

Afficher les réponses Question 1 : Quelle nouveauté permet à la NCAA de rémunérer les étudiants-athlètes ? A) Le NIL

B) Les TIPS Afficher la réponse Réponse correcte : A) Le NIL. Explication : Ce n’est qu’en 2021 que la NCAA a modifié ses règles pour permettre aux étudiants de tirer profit de leur nom, de leur image et de leur ressemblance – autrement dit, du NIL. Question 2 : Première énorme surprise parmi les prospects confirmés à quitter la Betclic ÉLITE pour la NCAA, quel est l’ordre de grandeur du contrat dont on parle pour Ilias Kamardine, arrière de la JDA Dijon ? A) 100 K€

B) 700 K€

C) 400 K€

D) 200 K€ Afficher la réponse Réponse correcte : B) 700 K€. Explication : « Mais cela ne nous permettra pas d’offrir les 700 000 dollars que l’on entend pour Ilias Kamardine… » nous confient Philippe Ausseur, président de la LNB. Question 3 : De quels salaires parle-t-on pour des jeunes joueurs de Pro B / NM1 ? A) 40 K€

B) 100 K€ Afficher la réponse Réponse correcte : B) 100 K€. Explication : Jusqu’à 100 K€, des sommes qui pourraient « être le salaire maximum de ces joueurs sur une saison dans leur carrière » d’après un coach de NM1 resté anonyme. Question 4 : De quelles offres parle-t-on pour Nathan de Sousa, plus petit salaire de Cholet Basket cette saison avec ~54K€ ? A) 100 K€

B) 300 K€ Afficher la réponse Réponse correcte : B) 300 K€. Explication : Une multiplication par 5 ou 6 de son salaire actuel serait demandée par le clan du joueur. Les infrastructures et le mode de vie proposés par la NCAA ont forcément de quoi attirer des jeunes en quête d’expérience. Question 5 : Courtisé par UConn et Texas Tech, quel est l’ordre de grandeur du contrat dont on parle pour Brice Dessert, pivot de la SIG Strasbourg ? A) 500 K€

B) 2 M€

C) 1 M€

D) 200 K€ Afficher la réponse Réponse correcte : B) 2 M€. Explication : Annoncé parmi les jeunes Français susceptibles de rejoindre la NCAA, Brice Dessert (SIG Strasbourg) intéresse plusieurs grosses universités comme UConn et Texas Tech. Le pivot international français est ciblé avec des offres qui pourraient atteindre 2 millions de dollars la saison.

Fin du quiz : incollable sur les salaires NCAA?

Si vous avez brillamment répondu au quiz, vous êtes prêt pour suivre tous les transferts NCAA de l’été! Sinon, une petite révision s’impose avant les vacances d’été !

