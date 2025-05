Transfert Monaco : Tout savoir sur l’arrivée du monstre Daniel Theis après la NBA, dans notre quiz basket

EuroLeague - A peine 2 mois après ses début avec Monaco, Daniel Theis est devenu un joueur majeur de la Roca Team qui vient de se qualifier pour le prochain Final Four de l'Euroleague 2025 à Abu Dahbi. Auteur de 22 points et 5 rebonds lors du match 1 contre Barcelone, le transfert de Daniel Theis est déjà un succès, lui qui s'est engagé pour une saison et demi avec Monaco.