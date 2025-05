L’AS Monaco échappe à la remontada du FC Barcelone : direction le Final Four de l’EuroLeague !

L’AS Monaco n’a pas subi une remontada du FC Barcelone, expression greffée au club catalan depuis un soir de mars 2017, où le Paris Saint-Germain avait vu ses espoirs de Ligue de Champions s’envoler en une poignée de minutes au Camp Nou. La Roca Team a empêché l’entité basket de l’institution barcelonaise de réaliser l’exploit de remonter un handicap de 2 à 0 dans une série de playoffs, que son grand rival madrilène reste le seul à avoir accompli face au Partizan Belgrade en 2023 (en 32 précédents).

Pas aussi improbable mais tout aussi fort, l’AS Monaco est ainsi parvenue à se qualifier pour le second Final Four de son histoire, deux ans après sa première participation, au terme d’un match 5 de très haut-niveau remporté sur la plus petite des marges face au FC Barcelone (85-84).

Punter a eu le ballon de la victoire…

mais Mike James et Matthew Strazel ont eu le dernier mot !

« On aime se compliquer les choses », avouait Mike James au micro de l’EuroLeague TV, un sourire au coin des lèvres après avoir grandement participé à ce nouvel accomplissement du club monégasque. Et comment ne pas être d’accord avec le natif de l’Oregon, tant ses partenaires et lui ont fait durer le suspense jusqu’au bout pour finalement aboutir à leur objectif principal de la saison, le Final Four de l’EuroLeague. Si les rencontres précédentes, à l’exception du match 4, ont souvent tourné court en faveur de l’une ou l’autre équipe, ce cinquième et dernier match de la série a tenu toutes ses promesses à Gaston-Médecin.

Ne distançant jamais Barcelone de plus de 10 points (51-41, 23′), l’AS Monaco a tremblé jusqu’à la dernière seconde, d’autant plus quand la dernière possession du match est revenue entre les mains de Kevin Punter. Le dernier tir à 3-points du meneur barcelonais était finalement bien trop court et Gaston-Médecin a pu exulter, après des dernières minutes harassantes. Dans un dernier quart-temps aux allures de match de ping-pong (12 changements de leaders), les joueurs de Vassilis Spanoulis ont fini par avoir le dernier mot, plantant l’ultime panier de la rencontre à l’entrée de la dernière minute sur un drive de Mike James. Mais comment ne pas penser à l’action défensive de Matthew Strazel quelques secondes plus tard, volant le ballon des mains de Tomas Satoransky sous son propre panier, pour une interception aussi décisive qu’un panier.

The layup that gave @ASMonaco_Basket the lead in the last minute! pic.twitter.com/2U0jaqNRsL — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 6, 2025

Georgios Papagiannis, facteur X inattendu

C’est bien grâce à un formidable travail d’équipe que Monaco est parvenue à ses fins face au FC Barcelone. Dans cette rencontre couperet, au-delà de son dernier tir décisif, Mike James a parfaitement assumé son rang pour le quatrième match 5 de sa carrière avec l’ASM (20 points à 8/12 aux tirs). Il a été épaulé par un Matthew Strazel qui ne fait décidément pas ses 22 ans, plein de sérénité à l’image de ses 11 points à 4/7 aux tirs, avec 4 passes décisives pour 0 ballon perdu, ou encore le duo de soldats Blossomgame / Diallo (20 points à eux deux).

Mais le grand facteur X de cette rencontre, celui que personne n’attendait, s’est révélé être Georgios Papagiannis. Le pivot grec, benché toute la série, a sorti une prestation aussi étincelante qu’inattendue, marquant 17 points à 7/8 aux tirs, dont 10 dans le seul dernier quart-temps. « J’ai toujours été prêt pour toute la série », a-t-il déclaré après la rencontre. « Je suis resté un professionnel comme j’ai pu. J’attendais juste que mon moment arrive. » Son timing, ainsi que le choix de son entraîneur Vassilis Spanoulis de l’impliquer pour contrer le duo intérieur Willy Hernangomez / Youssoupha Fall dominant (10 points et 10 rebonds pour l’ex de l’ASVEL), a été d’une justesse impeccable pour l’AS Monaco.

Ainsi, après avoir parfaitement débuté sa série en menant 2 à 0, l’AS Monaco a su conclure au match 5 malgré le retour à égalité à deux partout du FC Barcelone. « Barcelone nous a poussé dans nos retranchements. Après les deux premiers matchs, tout le monde les écartait, même peut-être nous », avouait Mike James. « C’était un super match. Les deux équipes ont combattu très fort durant toute la série. Bravo à mes joueurs pour l’effort incroyable », saluait son entraîneur Vassilis Spanoulis. « Aller au Final Four, c’est un énorme accomplissement pour ce club. »

Retrouvailles avec l’Olympiakos au Final four

Après sa découverte de l’événement en 2023, l’AS Monaco tentera cette fois de conclure à Abou Dhabi du 23 au 25 mai prochain. Et comme à Kaunas, le club de la Principauté défiera pour une place en finale l’Olympiakos, dont les derniers titres en EuroLeague (2012 et 2013) remontent à l’époque où un certain Vassilis Spanoulis occupait sa mène.