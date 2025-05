Fans de basket français, vous souvenez-vous des plus belles heures du basket à Montpellier?

Si l’on vous dit sport à Montpellier, vous pensez foot, hand, rugby… mais les vrais savent : le basket a aussi une place à part dans le cœur des Héraultais.

Car ici, le cuir orange ne rime pas seulement avec playground. Il s’écrit en lettres de fierté depuis des décennies, entre exploits féminins du BLMA (Basket Lattes Montpellier Agglomération), ambiances chaudes du Palais des Sports, et générations entières formées dans les gymnases du coin.

Des titres de championnes de France, des campagnes européennes, des joueuses passées par l’Équipe de France… Le basket montpelliérain, c’est du solide. Et côté masculin, même sans club phare aujourd’hui en Betclic Élite, les nostalgiques n’oublient pas les années fastes du MBC dans les années 80-90.

Alors, vous croyez vraiment tout connaître sur l’histoire du basket à Montpellier ?

De Paillade à Lattes, des parquets de Pro A aux grandes soirées d’Euroligue féminine, ce quiz vous plonge dans l’histoire du club de Basket Montpelliérain.

Saurez-vous faire un sans-faute ? 🧠

Voici le résumé du quiz :

Pour revoir toutes les questions, réponses et explications sur le club mythique de basket de Montpellier, cliquez sur le bouton ci-dessous.

Afficher les réponses

Conclusion : incollable sur le parquet montpelliérain ? 💙

Si vous avez scoré plus de 8/10, on peut le dire : vous êtes un vrai connaisseur. Sinon… rien de grave : à Montpellier, le basket, ça se partage. Et ça commence souvent par un quiz entre passionnés !

Testez aussi les quiz BeBasket suivants: