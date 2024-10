Noam Yaacov déjà poussé vers la sortie à l’Hapoël Tel-Aviv ?

Noam Yaacov serait déjà en instance de départ à l’Hapoël Tel-Aviv. Après avoir décidé de quitter l’ASVEL pour rejoindre le club israélien cet été, le meneur serait poussé par la sortie par le club israélien et invité à se trouver une nouvelle destination selon BasketNews.

Très peu d’opportunités pour Noam Yaacov avec l’Hapoël

Au sein de l’armada de l’Hapoël Tel-Aviv, Noam Yaacov n’a joué que trois rencontres en ce début de saison (une en Winner League et deux en EuroCup). L’ancien Villeurbannais a notamment fini par deux fois à 0 point, avec un temps de jeu très limité à chaque fois, autour des 7 minutes de jeu en moyenne. Mais Noam Yaacov ne semble déjà plus faire partie des plans de l’Hapoël Tel-Aviv, qui a considérablement accéléré son projet avec les arrivées cet été de Johnathan Motley ou encore Patrick Beverley. Toujours selon BasketNews, le club israélien viserait notamment un joueur du cru, Yam Madar (1,90 m, 23 ans), arrière d’EuroLeague actuellement sous contrat avec le Bayern Munich.

PROFIL JOUEUR Noam YAACOV Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 19 ans (20/10/2004) Nationalités:

Noam Yaacov (1,85 m, 19 ans), qui a très vite accédé aux joutes professionnelles, voit désormais à quel point on peut rapidement en redescendre. En octobre 2023, Noam Yaacov réalisait ses premiers faits d’armes avec l’équipe professionnelle de l’ASVEL. Au cours d’un exercice tumultueux avec l’institution villeurbannaise, l’Israélo-Danois a cependant pu disputer sa première saison pleine en Betclic ELITE (3,8 points et 2,6 passes décisives en 13 minutes de jeu en moyenne sur 32 matchs), ainsi que découvrir l’EuroLeague (26 apparitions pour 10 minutes de jeu en moyenne). Mais un an plus tard, le jeune prospect va vraisemblablement se retrouver sur le marché, un mois à peine après le début de la saison.