Sorgues contraint de licencier Steed Tchicamboud pour raisons économiques

Le Sorgues Basket Club a du se résoudre à licencier Steed Tchicamboud (42 ans), le coach de son équipe fanion évoluant en Nationale 2 masculine (NM2), pour des raisons financières.

Après des expériences à Trappes et Cercy-Pontoise, l’ancien meneur de l’équipe de France a pris le poste de coach de Sorgues, ancien club de Nationale 1 masculine (NM1), en 2019. Là-bas, il a conduit les Underdogs au maintien saison après saison. Mais les nouveaux dirigeants ont découvert d’importants passifs qu’il va falloir rembourser afin de ne pas mettre la clé sous la porte. C’est ainsi que plutôt que de se séparer de quatre joueurs, c’est le coach Steed Tchicamboud qui a accepté de s’en aller. Avec la perspective pour lui de coacher à plus haut-niveau prochainement.

« À l’heure où je vous parle je n’ai toujours pas été payé de la totalité de mon salaire, les joueurs eux ont été payés cette semaine, nous a-t-il expliqué. Cela devenait difficile de coacher, je faisais plus du social que du sportif. Je remercie le club de Sorgues, sa mairie et toutes les personnes qui ont travaillé avec moi », conclut-il, alors que l’équipe sénior de Sorgues présente un bilan équilibré (7 victoires et 7 défaites) dans la très dense poule A de NM2.