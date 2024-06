Julien Espinosa et Steed Tchicamboud engagés par l’Élan Chalon ?

Rémy Delpon parti à Antibes, l’Élan Chalon a vite du rebondir et se repositionner en urgences sur le marché pour trouver un directeur sportif (DS) ainsi qu’un directeur administratif. Le club bourguignon, qui dispose d’une belle enveloppe financière avec le départ de son directeur général, s’est vite tourné vers un ancien de la maison. Coach de l’équipe professionnelle entre le 28 janvier 2020 et mai 2021, Julien Espinosa est bien parti pour obtenir le poste de directeur sportif selon nos informations et celles du Journal de Saône-et-Loire.

Remercié par l’Alliance Sport Alsace (ASA) en décembre dernier, l’Azuréen est sur le marché des transferts en tant que coach et directeur sportif depuis plusieurs mois. Il a notamment été reçu pour les deux postes par la Chorale de Roanne mais le club ligérien a choisi Thomas Andrieux en tant qu’entraîneur et se positionne aujourd’hui plutôt sur Johan Rathieuville pour le rôle du directeur sportif.

Steed Tchicamboud déjà candidat en 2021

Quant à Steed Tchicamboud, il a longtemps tenu la corde pour devenir le coach principal du Lille Métropole Basket. Mais les difficultés économiques du LMB, qui les empêchent de réintégrer la Pro B à ce stade, pourraient amener cette ancienne figure du club à rejoindre le staff chalonnais. Reste à savoir s’il remplacera le Chalonnais Maxime Pacquaut – très apprécié sur place – dans le staff ou s’il le complétera. A moins qu’il ne vienne également se porter candidat pour le poste de directeur sportif, comme en 2021. En effet, l’Élan Chalon avait reçu son ancien meneur en 2021 pour ce rôle mais avait finalement nommé le Belge Leo De Rycke. Parti moins d’un an plus tard, il n’a pas été remplacé depuis et Rémy Delpon avait repris une partie de ses missions en compagnie du coach.

Par le passé, l’Élan Chalon avait également recruté Crawford Palmer comme directeur sportif. Mais ce dernier n’était resté en poste qu’une saison, soit un peu plus que Leo De Rycke. Le troisième homme sera-t-il amené à pouvoir rester longtemps afin d’imprimer une vraie politique sportif à moyen/long terme autour du secteur professionnel ?