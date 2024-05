La DNCCG refuse (encore) l’engagement de Lille en Pro B

Le précipice est désormais à quelques centimètres des pieds lillois. À l’instar du Limoges CSP, le Lille Métropole Basket s’est également vu refuser un engagement en LNB pour la saison 2024-25 de la part de la DNCCG (Direction nationale du conseil et du contrôle de gestion). Le club nordiste a lancé un appel aux dons à la mi-mai.

Après 2023, le LMB de nouveau dos au mur

Comme en 2023, Lille est donc menacé de disparition à l’échelon professionnel. En fin de saison dernière, c’est un trou de 300 000 euros dans ses finances qui avait réussi à être comblé, par un coup de pouce des collectivités notamment. Cette fois, le LMB a tenté d’alerter les pouvoirs publics en lançant un appel à l’aide aux particuliers, qui a vocation à attirer le regard des collectivités locales et des entreprises. Désormais, le club lillois dispose de huit jours ouvrés pour déposer un recours gracieux auprès de la DNCCG, en présentant des documents tangibles à l’appui. Cette saison, pour la quinzième année consécutive, le club nordiste s’est maintenu en Pro B. Et ceci avec le plus petit budget des 18 équipes engagées : 1,9 million d’euros.