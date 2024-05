En détresse financière, Lille lance un appel aux dons

Dans un communiqué publié sur son site, Lille a annoncé être « en danger ». Pourtant, sportivement, après sa quatrième place de 2023, les Red Giants réalisé un nouvel exploit. Pour la quinzième année consécutive, le club nordiste s’est maintenu en Pro B. Et ceci avec le plus petit budget des 18 équipes engagées : 1,9 million d’euros. Toutefois, la baisse de financements clefs laisse « le club exsangue« .

La situation dure depuis longtemps. Déjà, l’été dernier, à cause d’un trou de 300 000 euros dans ses comptes, Lille avait été initialement été refusé d’engagement en Pro B par la DNCCG. Le gendarme financier avait jugé que la continuité d’exploitation du LMB était compromise. Depuis, le club a tenté « de redresser la situation« . Pour cela, les partenariats ont été renforcés, la ville a réaffirmé son soutien. De plus, l’équipe est beaucoup plus suivie localement, avec un taux de remplissage moyen de 88%, contre 60% en 2021/22.

Toutefois, cela n’a pas suffi à assainir les finances du club. C’est pourquoi le Lille Métropole Basket a lancé un appel à l’aide. Un cri du cœur destiné aux particuliers, mais qui ne suffira « clairement pas ». L’entité lilloise espère surtout attirer l’attention des collectivités locales et des entreprises de la région, à l’heure où les meilleures équipes du monde vont se produire dans la métropole nordiste pour les JO ? Quelques jours après la disparition des Metropolitans 92, le président Nicolas Bigo se dit déterminé à ne pas laisser « le symbole du LMB mourir cette année« . Lancée mercredi, la campagne a déjà permis de récolter près de 5 000 euros, pour un objectif de 50 000 euros. L’intitulé est clair : « 30 jours pour sauver le club »