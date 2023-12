Monaco, une grosse défense et un Mike James « dominant » face à l’Olympiakos

EuroLeague - Monaco a battu l'Olympiakos (85-77) ce jeudi 30 novembre pour la 11e journée de l'EuroLeague. Sasa Obradovic estime que son équipe "a vraiment très bien défendu", en plus de louer l'impact de Mike James.

Monaco a signé sa septième victoire de la saison d’EuroLeague ce jeudi 30 novembre en venant à bout de l’Olympiakos Le Pirée (85-77) à domicile.

La Roca Team a globalement dominé la rencontre, même si les Grecs sont rentrés aux vestiaires avec un point d’avance (38-39) suite à un 7-0 en leur faveur dans la dernière minute. Et si les visiteurs semblaient prendre le dessus dans le troisième quart-temps, Monaco ne s’est pas laissé distancer avant de refaire la différence, notamment grâce à leur défense. « On a mérité cette victoire, on a fait preuve de caractère, a apprécié Sasa Obradovic. On a vraiment très bien défendu, mais on manqué des shoots qui ont permis à l’Olympiakos de rester en vie en première période. C’est un grand succès pour nous, c’est important pour la confiance face à un concurrent direct. » Un discours partagé par le capitaine Yakuba Ouattara, qui a bien évidemment contribué à cette belle défense, tout en saisissant les opportunités en attaque (8 points à 2/3 et 2 fautes provoquées pour 7 d’évaluation en 15 minutes). « Nous avons montré un état d’esprit irréprochable et c’est ce qui a fait la différence à la fin. Nous nous sommes pas désunis. Ce succès compte double au vu du classement avant le match. Il y avait un goût de revanche par rapport au Final Four de l’an passé, et on a travaillé ce qui n’avait pas été. Nous avons mis une grosse agressivité, ce qui a été la clé. »

« Mike James a encore été un vrai leader »

Outre sa défense, Monaco a encore pu compter sur un Mike James des grands soirs (24 points à 7/14 aux tirs, 6 passes décisives, 2 interceptions et 5 fautes provoquées pour 28 d’évaluation et plusieurs paniers décisifs). « Mike James a encore été un facteur dominant, un vrai leader, non seulement au scoring, mais aussi de par son implication », estime Sasa Obradovic. « Il est serein, il est bien dans sa tête depuis le début de saison, et on le ressent sur le terrain », poursuit son coéquipier Yakuba Ouattara. Mike James est désormais le meilleur marqueur de l’EuroLeague (18,8 points par match), ce qui est une première pour un club du championnat de France depuis Marc Salyers en 2007-2008.



Un grand apport de sa part sera encore attendu ce dimanche, puisque c’est le dauphin de Monaco en Betclic ELITE qui se présente en principauté, le Paris Basketball de T.J. Shorts.