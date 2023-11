Sebastian Herrera (Paris) blessé pour plusieurs semaines

Betclic ELITE - En marge de la rencontre contre Gravelines-Dunkerque, le Paris Basketball a annoncé l'absence pour plusieurs semaines de son arrière chilien Sebastian Herrera en raison d'une blessure à une main.

Sebastian Herrera (1,93 m, 26 ans) va être à l’infirmerie pour quelques semaines. En effet, le Paris Basketball a annoncé en préambule de la rencontre contre Gravelines-Dunkerque (victoire 97-78) l’arrêt pour « plusieurs semaines » de son joueur chilien en raison d’un « choc à l’entraînement ». En conférence de presse d’après-match, son entraîneur Tuomas Iisalo a précisé qu’il s’agissait d’une blessure à une main. En 12 matchs de Betclic ELITE, Sebastian Herrera tourne en moyenne à 7,7 points (43,2% aux tirs), 2,6 rebonds et 1,7 passes décisives pour 0,8 perte de balle en 19 minutes de jeu. Ses statistiques sont moindres en EuroCup (4,5 points).

Face au BCM, le Paris Basketball a pu compter sur la belle rentrée de Gauthier Denis (9 points en 11 minutes), qui avait chuté dans la rotation et n’avait plus joué en Betclic ELITE depuis fin octobre et la victoire contre Chalon-sur-Saône. Outre le shooteur normand pour pallier l’absence d’Herrera, l’entraîneur Tuomas Iisalo peut donner davantage de temps de jeu à Mehdy Ngouama (13 minutes de moyenne) ou utiliser encore l’option Mohamed Diawara, très peu mis à contribution depuis le début de la saison (3 matchs disputés). En fonction de la durée d’indisponibilité de Sebastian Herrera, le club de la capitale pourrait également opter pour un remplaçant médical.