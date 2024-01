Justin Simon (Paris) prolongé jusqu’en fin de saison

Justin Simon (1,97 m, 27 ans) sera finalement Parisien jusqu’à la fin de la saison 2023-2024. Signé en tant que remplaçant médical du shooteur chilien Sebastian Herrera début décembre dernier, l’ailier américain va finalement aller au bout de l’exercice avec le club de la capitale, après la transformation de son contrat.

Depuis son arrivée dans la capitale, Justin Simon a disputé 5 matchs de Betclic ELITE pour des moyennes statistiques de 3 points à 50% de réussite aux tirs, 4 rebonds, 1 passe décisive et 0,8 interception en 14 minutes de jeu. Sa fiche est bien meilleure en EuroCup, avec 6,4 points et 3,9 rebonds de moyenne en 17 minutes de jeu sur 7 rencontres. Avec le retour d’Herrera, Paris dispose désormais d’une solide base sur les lignes arrières avec également Gauthier Denis et Mehdy Ngouama.