Sa saison à Paris terminée, Justin Simon retourne en Allemagne

Trois mois après son dernier match sous les couleurs parisiennes lors de la finale contre Monaco, Justin Simon (1,96 m, 28 ans) a enfin trouvé un point de chute. L’ailier américain va signer au MHP Riesen de Ludwigsburg, club de première division allemande où il avait déjà joué en 2021/22. C’est là-bas qu’il avait tapé dans l’œil d’un certain Tuomas Iisalo, à l’époque coach de Bonn.

Simon retourne donc dans un environnement familier et favorable, où il avait un rôle bien plus important qu’à Paris (13,5 points marqués en moyenne contre 6,7), même s’il a eu une importance cruciale dans le doublé Leaders Cup – EuroCup du club de la capitale. De l’autre côté du terrain, son importance avait aussi marqué, puisqu’il avait tout simplement élu meilleur défenseur du championnat allemand. Il devrait de nouveau s’y épanouir. Depuis son départ des États-Unis en 2020, le californien aura connu l’Australie, l’Allemagne, l’Italie et la France. Avec Ludwigsburg, il jouera la FIBA Europe Cup, où il retrouvera au moins Le Portel.