Giorgios Papagiannis finalement à l’Anadolu Efes aux côtés de Vincent Poirier ?

L’expérience Giorgios Papagiannis (2,20 m, 27 ans) à l’AS Monaco aura été courte et frustrante. Arrivé à l’été 2024 en provenance du Fenerbahçe pour une seule saison, le géant grec ne renouvellera pas l’aventure avec l’équipe du Rocher. Un départ compréhensible au vu de son utilisation, lui qui n’a joué que 16 minutes de moyenne en championnat (plus faible moyenne depuis 2019/20) et en EuroLeague (2e plus faible moyenne depuis 2019/20). L’arrivée de Daniel Theis fin février lui a fait grand mal.

Surtout, cette frustration s’est cristallisée lors des playoffs, où son coach Vassilis Spanoulis ne lui a accordé que 19 minutes lors du Game 5 contre Barcelone (19 points), et absolument aucune lors des six autres matchs, y compris au Final Four. Il n’entrait plus dans les plans de son staff au moment où l’enjeu des matchs s’est élevé. Cerise sur le gâteau, des retards de paiement ont été constatés sur son salaire avec la Roca Team, ce qui a entraîné des tensions internes et un boycott des entraînements par solidarité des joueurs.

Un nouveau départ

Alors forcément les rumeurs de départ se sont agitées. D’abord, un retour de Papagiannis au Panathinaïkos – où il a passé sept saisons – a été envisagé. Et ce alors que leur rupture s’était très mal passée en 2023, et avait été vécue comme une trahison par le club grec. Finalement, retour à quelque chose de plus réaliste pour ce mercato. Selon les informations de Buzzsport ce dimanche 8 juin, Papagiannis devrait signer avec l’Anadolu Efes la saison prochaine. Des discussions positives ont été confirmées par Eurohoops et des insiders européens, sans annoncer d’accord.

Il rejoindrait dans le secteur intérieur Vincent Poirier (2,13 m, 31 ans), sous contrat jusqu’en 2027. Et pourrait se faire une place de choix à ses côtés, avec plus de possibilités de temps de jeu qu’à Monaco au vu du reste du secteur intérieur turc.