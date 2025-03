Feurs fait le choix de redescendre une fois de plus en Nationale 2, à l’issue de la saison

Dans un communiqué, les Enfants du Forez, le club de Feurs (commune de la Loire d’environ 8 000 habitants), a annoncé devoir demander sa relégation sportive en Nationale 2 masculine (NM2) à l’issue de la saison 2024-2025.

Déjà en 2020, en plein confinement, le club ligérien avait demandé sa rétrogradation administrative en Nationale 2. Remonté sportivement en 2022 après sa série de playoffs gagnée contre Recy Saint-Martin, sans l’avantage du terrain, Feurs s’est depuis toujours maintenu sportivement en NM1. Mais avec un budget limité à environ 700 000 euros, la hausse des coûts et des budgets de la concurrence, ce club sixième de la poule basse de NM1 – avec 8 victoires et 6 défaites – après avoir renouvelé son effectif à l’intersaison 2024 a préféré jouer la sécurité.

En 2023, c’est son club voisin d’une vingtaine de kilomètres, celui de Montbrison, qui avait préféré ne pas accepter la montée sportive en Nationale 1. Actuellement, le BCM est relégable dans la poule A de NM2. Rappelons qu’en 2024, aucun club relégué sportivement de la NM1 veers la NM2 n’avait finalement été contraint à descendre, avec les relégations administratives des Metropolitans 92, Lille, Rueil et le refus de monter du Cannet.

Le communiqué du club de Feurs :

Chers supporters, partenaires et amis du club,

C’est avec beaucoup d’amertume que nous vous annonçons la difficile décision d’évoluer en Nationale 2 la saison prochaine. Ce choix, mûrement réfléchi, est fait dans le but de préserver l’avenir de notre club et de garantir sa pérennité financière.

Des chiffres significatifs

Depuis toujours, les Enfants du Forez ont à cœur d’évoluer de manière saine et responsable sur le plan financier. Malgré une augmentation de nos revenus grâce à l’apport de partenaires privés, le maintien en Nationale 1 devient un défi économique de plus en plus complexe.

Le budget total des 28 clubs a augmenté de 30% en 1 an (passant à 34M€ au lieu de 26M€) faisant de nous seulement le 24e budget de la division, avec moins de deux tirs du budget moyen des clubs de NM1. Malgré une masse salariale constante depuis 3 ans, le contexte économique actuel a entraîné une hausse significative des dépenses.

Les difficultés à construire une N1 pérenne à 28 clubs, et les exigences administratives, juridiques et financières toujours plus importantes, génèrent d’ailleurs des incertitudes quant au format de la division dans les années à venir, accentuant encore plus la pression sur les petits territoires comme le nôtre.

Face à cette situation, la descente en Nationale 2 apparaît comme la solution la plus raisonnable pour éviter de compromettre l’équilibre financier de notre association.

Une nouvelle étape pour notre équipe fanion

Cette décision est un coup dur pour nous tous, supporters, joueurs, staff, bénévoles, partenaires et dirigeants. Mais nous sommes convaincus qu’il s’agit de la meilleure voie à suivre pour assurer la pérennité de notre club.

Les quatre dernières années ont été riches en émotions, avec notamment une accession en NM1, une série de playoffs remportée et une poule haute manquée de peu cette année. Nous sommes fiers du chemin parcouru et nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à ces succès.

Aujourd’hui, nous tournons notre regard vers l’avenir. La descente en Nationale 2 représente un nouveau défi, mais nous sommes déterminés à le relever avec la même passion et le même engagement qui nous animent depuis toujours.

En tant que 4ème club ligérien en termes de licenciés, avec pas moins de 30 équipes dont 9 évoluent au niveau régional, nous avons pour ambition de maintenir un projet solide, en nous appuyant sur nos valeurs et sur le soutien de nos fidèles supporters. L’objectif est clair : rebondir dès la saison prochaine.

Merci à tous pour votre soutien inconditionnel. L’histoire des Enfants du Forez continue, et nous comptons sur vous pour écrire ensemble les prochaines pages !