Feurs fait peau neuve pour son effectif 2024-2025

Feurs a perdu 10 joueurs à l’intersaison 2024. Yanis Harrath et Eddy Djedje rejoignent Angers, Junior Zero file à LyonSO, Mamadou Faye s’engage à Metz et Ismaël Cadiau, Naïm Houstani, Ludovic Martel, Henry Preira, Lambert Charavin et Hugo Comby s’en vont. On compte cependant 10 joueurs dans l’effectif de Feurs pour la saison prochaine. Il reste Damien Archinard et Anthony Spinali de la saison passée. Autrement, le club ligérien a engagé Raphaël Djasrambaye et sept autres joueurs.

A la mène, Bryan Coudray (1,89 m, 23 ans) va tenter de se relancer après une saison à Tarbes-Lourdes marquée par une blessure. Auparavant, le fils d’Hervé Coudray avait porté le maillot de Pont-de-Cheruy pendant deux saisons. Doté d’un gros QI basket et de forte qualités athlétiques, il sera le fer de lance de l’équipe l’année prochaine. Deontaye Buskey arrive également. Fort scoreur, il sort d’une saison réussie en Islande où il a amené son équipe à ses premiers playoffs. L’ancien Buccaneer de Charleston Southern tournait à 17,1 points, 4 rebonds et 4,3 passes décisives.

Ce duo sera compléter par Matheo Radnic. Tout juste auréolé d’une montée en Pro B avec le Caen BC, il va tenter de gagner en responsabilités, lui qui ne jouait que 5 minutes pour 1,7 point et 0,7 rebond de moyenne. Autrement, il tournait à 14,7 points avec l’équipe réserve en Nationale 3.



Sortant de trois saisons du club voisin d’Andrézieux, Moustapha Diarra (2,05 m, 37 ans) change de club dans la Loire. Le pivot tournait à 11,4 points et 4,5 rebonds en 23 minutes de jeu en moyenne en 2023-2024. Il partagera le poste 5 avec Raphaël Djasrambaye.

« Nous avons ciblé des joueurs plus référencés dans cette division, avec une bonne connaissance de l’exigence nécessaire pour bien figurer dans le monde pro, a commenté dans Le Progrès Romain Tillon, le coach, qui conserve son staff (Arnaud Celle et Yannick Vincent). Ils vont être associés à des jeunes au potentiel prometteur qu’il faudra développer. On va réduire les rotations pour réussir l’assemblage de ce nouveau puzzle. »