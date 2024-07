Mamadou Faye premier renfort pour le promu Metz

Promu pour la première fois de leur histoire en Nationale 1, les Canonniers de Metz attirent leur première recrue avec Mamadou Faye (1,96 m, 30 ans). L’international sénégalais quitte Feurs et regagne une région qu’il connait bien.

Avant de jouer à Feurs, Mamadou Faye a joué à Joeuf Homécourt en Nationale 2. L’arrière de 1,96 mètre a conclu sa découverte de la NM1 à 8,8 points, 3 rebonds et 2,2 passes décisives pour 9 à l’évaluation en 23 minutes.

Alexandre Palfroy sur l’arrivée de Mamadou Faye à Metz :

« Je suis très content d’accueillir Mamadou dans l’équipe. Il va nous apporter de la complémentarité sur les lignes arrières. Il arrive de Feurs cette saison où il a fait une bonne saison et a acquis de l’expérience en N1 avec un objectif maintien. Ces qualités de jeu aussi bien offensives que défensives seront un atout précieux dans cette division. »

Deux ailiers attendus pour finaliser le recrutement

Etienne Ory et Mathis Bouvret sur le poste 1 ont prolongé. Après 13 ans à sillonner les poules NM2, Kévin Kaly va découvrir la Nationale 1, pour sa 13e saison en Moselle. Enfin, l’espoir Alan Robert Suarez devrait ainsi occuper un rôle de 11e homme suite à l’arrivée de Mamadou Faye. Metz compte encore l’expérimenté Alexandre Karolak sous contrat. Néanmoins, l’ancien arrière de Saint Vallier ne devrait pas rejouer avant la fin de l’année civile. Déjà embêté par des pépins aux tendons d’Achille, le snipper de 29 ans a de nouveau rencontré le même problème, en fin de saison.

Alexandre Palfroy doit encore trouver deux joueurs dans l’aile et à l’intérieur pour finaliser son effectif. L’ailier américain Dee Franklin (22 points de moyenne en playoffs) et le jeune Baptiste Guérandel ne feront plus partie du groupe. Formé au SLUC Nancy, le poste 3 a décidé de rallier Nilvange, en Prénationale.