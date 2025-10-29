Quasiment deux ans après son dernier match, Josaphat Bilau revient en France et va enfin lancer sa carrière pro !

En voilà un qui va avoir faim ! Et même plus que ça… Pour cause, son dernier match officiel remonte au 30 décembre… 2023 ! Mais vendredi, sur le parquet de Saint-Vallier, Josaphat Bilau (2,04 m, 25 ans) devrait mettre fin à un tunnel de 671 jours, soit un an et 10 mois.

Sevré de compétition depuis la fin brutale de sa dernière saison universitaire (avec Rhode Island), interrompue par une blessure au genou, le pivot français s’est engagé pour un mois avec Besançon, qui avait besoin d’un pigiste médical suite à la double déchirure musculaire (!) de Calvin Jubenot, l’une au mollet droit, l’autre au mollet gauche.

Originaire de Saint-Florent-des-Bois (Vendée), repéré dans la cour de son collège par le surveillant Riwan Amrani (coach à La Roche Vendée) grâce à sa taille, Josaphat Bilau a fréquenté deux des plus beaux instituts du basket tricolore : l’Académie Gautier de Cholet Basket, avec un an d’avance, en 2014/15, puis le Pôle France, pendant deux saisons, avec une apparition de 8 minutes à Quimper en NM1 en janvier 2017.

Avec Évreux lors de la présaison

Ensuite parti aux États-Unis, le Vendéen a vu sa progression être stoppée par de multiples blessures : le poignet avant l’équipe de France U16, quelques problèmes de croissance, et de nombreux soucis au genou. Ainsi, s’il convient d’ajouter deux saisons en JuCo, l’ancien pensionnaire de l’INSEP n’a pu disputer que 26 rencontres NCAA lors de son cursus outre-Atlantique (3,2 points à 45% et 3,5 rebonds).

Censé se lancer l’an dernier à Mulhouse, son envol a été retardé par une nouvelle blessure, au ménisque cette fois. Mais depuis le début de l’été, il s’entraînait sans souci avec l’ALM Évreux, où il a pu prendre part à quatre rencontres amicales (2,3 points et 3 rebonds en 13 minutes de moyenne). Apprécié en Normandie, il a été recommandé au BesAC par Marc Namura, ainsi que l’ex-bisontin Ben Kovac, mais aussi par Frank Kuhn, son ancien coach en Alsace. Arrivé mardi dans le Doubs, Bilau a laissé une forte impression défensive lors de son premier entraînement et a dissipé, en interne, tous les doutes autour de son état physique.

Affaire Le Havre – Besançon : verdict attendu sous peu

« Josaphat correspond bien à notre philosophie développée au BesAC de faire confiance à de jeunes joueurs », commente le coach Laurent Kleefstra. « Josaphat peut jouer sur les deux postes, 4 et 5 et peut nous apporter au rebond et au tir à mi-distance. En défense, il sera dissuasif et sera un bon complément de Yannick Nkombou. Par ailleurs, il est tout à fait capable de s’inscrire vite dans l’identité de l’équipe. »

Toujours dans l’attente du verdict de la Chambre d’Appel de la FFBB, qui a étudié le dossier havrais vendredi dernier, le club doubiste vient tout juste d’ouvrir son compteur avec une victoire 82-65 contre Metz.