[Vidéo] Les meilleures actions du All-Star Game LNB 2024

Comme en 2023, la Team Monde a triomphé lors du All-Star Game LNB 2024 après une prolongation (149-141). Dans une rencontre entrecoupée par les concours, qui a duré plus de deux heures et demie, les joueurs étrangers de Betclic ELITE ont réussi à surmonter leurs adversaires, malgré le soutien d’un Accor Arena de Bercy à guichets fermés (plus de 15 000 spectateurs). Le match a une nouvelle fois atteint des sommets en termes de points marqués, avec un total de 290 unités.