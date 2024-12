« Il va y avoir une rivalité » – Nadir Hifi après la nouvelle défaite de la Team France au All-Star Game LNB

Le All-Star Game LNB 2024 a vu la domination de la sélection Monde s’accentuer un petit peu plus ce dimanche 29 décembre. Comme l’année dernière, c’est au bout d’une prolongation que les joueurs étrangers de Betclic ELITE ont pris le meilleur sur les Français (149-141, a.p.).

December 29, 2024

Razzia complète des joueurs étrangers sur les concours également

Ainsi, au palmarès du ASG, la Team Monde possède trois victoires d’avance sur la Team France, dont deux obtenues lors des deux dernières éditions. Pour Nadir Hifi, interrogé par L’Équipe, cela va créer « une rivalité ». D’autant que les joueurs français ont été privés de l’ensemble des trophées de la soirée : T.J. Shorts a remporté le concours des meneurs, tout comme Trevor Hudgins pour le 3-points et Ike Nwamu pour le dunk, ainsi que Shevon Thompson élu MVP du match des étoiles. Une rivalité à l’échelle des clubs également, avec la surreprésentation des effectifs de Monaco, Paris et l’ASVEL, qui constituaient plus de 50% des sélections françaises et étrangères.

