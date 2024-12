TJ Shorts remporte le Skills Challenge dans un-contre-un face à Élie Okobo

Pour la sixième édition consécutive, le Skills Challenge du All-Star Game LNB est remporté par un joueur américain. Cette fois, c’est TJ Shorts (1,75 m, 27 ans, Paris) qui s’est adjugé le titre, en battant justement un de ses compatriotes lors du parcours d’obstacles en demi-finale, le double tenant du titre TJ Campbell (Cholet). Après des débuts en douceur, le meneur parisien s’est retrouvé en finale contre Élie Okobo (Monaco), tombeur pour sa part d’un Théo Maledon (ASVEL) trop maladroit. Et pour la première fois dans le monde, celle-ci s’est jouée lors d’un palpitant duel en un-contre-un sur demi-terrain.

Devant leurs coéquipiers (Tyson Ward, Collin Malcolm, Alpha Diallo) qui n’ont pas hésité à trashtalker sur le bord du terrain, les deux extérieurs techniques se sont rendus coup pour coup. Faisant étalage de leur arsenal technique avec une succession de dribbles, Okobo et Shorts ont réussi de beaux paniers mais en ont aussi raté beaucoup. La pression de bien faire, la fierté mais aussi la fatigue étaient en jeu. Encore plus sur un parquet glissant qui leur a valu quelques glissades. Il y avait une vraie intensité dans ce duel. Après un step-back et un lancer-francs ratés d’Okobo, c’est finalement Shorts qui a enlevé la victoire sur un reverse lay-up. Le poulain d’Amara Sy, lui aussi ancien grand joueur de un-contre-un dans son temps, est directement allé voir ce dernier après la victoire.

« Il y a beaucoup de fierté en jeu, surtout devant un public comme ça. Je suis content que personne ne se soit blessé, parce qu’on s’est donnés… Je n’avais jamais pensé jouer ce genre de un-contre-un devant autant de public un jour. C’est une énergie différente, j’ai beaucoup transpiré, j’ai raté des tirs… Ce n’était pas facile. » TJ Shorts au micro de DAZN