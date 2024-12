La Team Monde fait le hold-up contre la Team France, Shevon Thompson élu MVP

Comme l’année dernière, le All-Star Game LNB version 2024 est remporté après prolongations par la Team Monde. Dans un match entrecoupé par les concours qui s’est étalé sur plus de deux heures et demi, les étrangers de Betclic Élite sont venus à bout de leurs hôtes, malgré un public défavorable. Le match a encore une fois atteint des sommets en termes de points inscrits (290 au total). En cause, trois premiers quart-temps en roue libre, avec des défenses timides et un feu vert total en attaque pour prendre des tirs rapides ou spectaculaires. Avec un mot d’ordre : prendre du plaisir. L’opposition a réellement débuté dans le quatrième quart-temps. Avec la volonté d’offrir un beau spectacle au public de l’Accor Arena, les joueurs des deux équipes ont haussé l’intensité.

Duel parisiano-monégasco-villeurbannais

C’est donc près de deux heures après le coup de sifflet de départ que les choses sérieuses ont commencé. Les extérieurs de chaque équipe (Nadir Hifi (Paris), Théo Maledon (ASVEL) et Élie Okobo (Monaco) dans la Team France / Mike James (Monaco) et TJ Shorts (Paris) dans la Team Monde) ont pris les choses en main. Les coachs Fabrice Lefrançois (Cholet) et Tiago Splitter (Paris) se sont aussi livrés une bataille dans le quatrième quart-temps, à coups de remplacements bien sentis. Un autre acteur s’est invité dans la bataille finale : les arbitres. Ces derniers ont sifflé deux fautes sur des tirs à 3-points dans la dernière minute, sur Nadir Hifi et Mike James. Alors que ceux-ci auraient pu décider de l’issue de la rencontre, le meneur monégasque a volontairement raté un lancer-franc, pour assurer une prolongation et du suspense au public. Les joueurs ne voulaient pas que cette rencontre se décide par des lancers-francs. Ainsi, après un coup de sifflet final à 130-130, les deux équipes sont parties en prolongations.

Quand la Team Monde veut l’emporter sur le terrain face à la Team France 🤝🔥 5min de bonus dans cet #ASG2024 🍿@DAZN_FR pic.twitter.com/MMlhNHWI10 — All Star Game (@ASGLNB) December 29, 2024

Et dans ces cinq dernières minutes, les étrangers ont pris le dessus. Malgré leurs efforts, Nadir Hifi (22 points) et Élie Okobo (18 points, 7 rebonds, 5 passes décisives) ont regardé leurs coéquipiers en club leur passer devant et les chambrer en conséquence. Le premier avait dit vouloir « gagner pour chambrer mes coéquipiers », tandis que le second avait annoncé après son Skills Challenge perdu en finale que çe serait la dernière fois qu’il perdait ce dimanche. Ils n’ont donc pas pu tenir leurs promesses.

Deux facteurs X côté Team Monde

Côté Team Monde, l’armature parisienne composée de TJ Shorts (15 points, 11 passes décisives), Tyson Ward (15 points, 5 rebonds) et Collin Malcolm (8 points, 4 rebonds, 4 passes décisives) a tenu la baraque. L’inévitable Mike James (24 points à 7/22, 7 passes décisives) s’est occupé du scoring avec plus ou moins de succès.

Mais ce sont surtout deux joueurs qu’on attendait moins qui ont dominé. Andre Roberson (ASVEL) d’un côté, qui termine avec une ligne statistique peu commune dans un All-Star Game avec 9 rebonds, 5 contres et 2 interceptions, en plus de 21 points. Fidèle à sa réputation, l’ex-choletais aujourd’hui villeurbannais a défendu le fer quand il le fallait. Mais c’est bien le Jamaïcain Shevon Thompson (Nancy) qui s’est adjugé le titre de MVP avec 21 points à 9/10 et 8 rebonds. Fort d’un gros début de match en montrant notamment ses qualités d’intérieur stretch, il a régné dans la raquette. Alors que ce genre de matchs offensifs et rapides ne réussit généralement pas aux intérieurs de son type.

« Ce trophée représente beaucoup pour moi, surtout en sachant d’où je viens. Il y avait de l’argent en jeu donc oui j’avais envie de gagner ce match [rires]… Et puis c’est important de montrer qu’un pivot peut gagner un MVP d’All Star Game. Quand tu as TJ [Shorts] et Mike James dans ton équipe, tu n’espères pas grand chose. Tu essayes juste de faire de ton mieux pour être complémentaire avec eux, et de gagner le match. » Shevon Thompson en conférence de presse d’après-match

Coup de sifflet final avant le réveillon

Les joueurs des deux équipes repartent de bonne humeur de ce match. Comme l’a expliqué Nando de Colo (ASVEL) après la rencontre à DAZN, l’important était de ne pas se blesser. C’est ainsi qu’Alpha Diallo (Monaco), pourtant inscrit sur la feuille de match en remplacement de dernière minute de David Holston (Dijon), n’a pas disputé la rencontre, probablement pas encore totalement rétabli. Les 23 autres joueurs sont tous entrés en jeu. Mam Jaiteh (Monaco) et Brice Dessert (Strasbourg) sont les deux qui ont été le moins utilisés, avec respectivement 7 et 8 minutes sur le parquet.

La plupart ont profité des animations et de l’ambiance mise par le public de l’Accor Arena. Une bonne dernière journée avant de partir en vacances pour certains, comme le MVP du soir Shevon Thompson : « Je vais prendre quelques jours off pour me reposer. » La Betclic Élite ne reprendra que le 5 janvier pour quatre équipes (La Rochelle vs ASVEL, Monaco vs Chalon), et le week-end du 10 et 11 janvier pour le reste.