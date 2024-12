All Star Game : David Holston forfait, Alpha Diallo sera de la partie

Maillon important de Monaco en EuroLeague, Alpha Diallo (2,01 m, 27 ans) n’est plus réapparu sur les parquets depuis sa blessure face à l’Alba Berlin le 6 décembre dernier. À en croire la communication de l’organisateur, l’ailier américain a pourtant posé sur la traditionnelle photo du All Star Game avec la Team Monde, samedi. À contrario, le meneur bourguignon David Holston (1,67 m, 38 ans) ne figurerait pas sur cette photo. Absent vendredi à Gravelines, lors du court succès de la JDA Dijon (83-84), le meneur US n’est toujours pas rétabli. Il aurait contracté une grippe.

Ainsi, Alpha Diallo sera bien présent sur la feuille de match ce dimanche, avec la Team Monde. Le dernier post de la LNB, qui filme les maillots dans les vestiaires de la Team Monde, montre bien son nom affiché avec son traditionnel n°11, contrairement à celui d’Holston, absent. La Roca Team est donc représentée par quatre joueurs comme initialement prévu, Mike James et Alpha Diallo pour la Team Monde. Dans la Team France, le médaillé olympique Matthew Strazel et Elie Okobo représenteront l’équipe du Rocher.

Début des festivités dès 17 heures, pour un début du match des All-Stars prévu vers 18h15.