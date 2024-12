Le concours de 3-points décroché par Trevor Hudgins, impérial face à Nicolas Lang

Nicolas Lang (Limoges) ne remportera pas un deuxième concours de 3-points. En finale pour la troisième année consécutive, le meilleur marqueur à 3-points de l’histoire de la Betclic Élite s’est une nouvelle fois incliné face à un étranger. Cette fois, c’est le sniper américain Trevor Hudgins (1,80 m, 25 ans, Le Mans) qui a fait parler sa gâchette devant le public de l’Accor Arena. Celui qui tourne à 16,8 points de moyenne à 45,5% à 3-points cette saison s’est montré impérial. En demi-finale, le Manceau a marqué 23 points, loin devant ses concurrents (19 pour Lang, 18 pour Nadir Hifi et Enzo Goudou-Sinha, éliminés).

Lors de ses deux passages, l’ancien des Houston Rockets en NBA a entamé ses séries par un magnifique 9/10, histoire de mettre la pression à ses concurrents. Stable sur ses appuis et dans sa mécanique, il n’a pas tremblé par la suite. Il succède ainsi au Canadien Johnny Berhanemeskel. Lors de la finale, un Nicolas Lang un peu juste aurait pu égaliser et s’offrir un sursis sur un tir du milieu de terrain, qui a touché l’arceau mais n’est pas rentré. Les deux snipers se sont félicités, avant de retourner sur le parquet pour disputer le match All-Star entre la Team Monde et la Team France.

« J’ai pris ce concours très au sérieux, je savais qu’il y avait parmi les plus grands shooteurs français en face. J’ai pris mon temps sur chaque tir… Je devais montrer qui j’étais, et c’est plutôt bien rentré aujourd’hui. » Trevor Hudgins au micro de DAZN