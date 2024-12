Pour le All-Star Game LNB 2024, Mike James s’attend à des Français revanchards

Le millésime 2023 du All-Star Game LNB avait été un grand cru. Une 6e prolongation dans l’histoire de l’événement, le record de points au ASG de Yann Bonato égalé par Nadir Hifi (44 points) et Mike James qui avait finalement donné la victoire à la sélection Monde avec 13 points dans la période supplémentaire.

Nadir Hifi veut gagner « pour chambrer ses coéquipiers »

L’édition 2024, à la formule quelque peu modifiée (concours de dunks avec jury, duel de 1 vs 1 pour la finale du concours des meneurs), voudra faire aussi bien voire mieux. Cela passera par un match des étoiles forcément attrayant. Ce qui pourrait bien être le cas, avec une sélection Française logiquement revancharde après son court échec de l’année dernière. L’une des têtes d’affiche de la sélection Monde, Mike James, s’attend en tout cas à une réaction d’orgueil des joueurs tricolores. « Les Français, nous les avons battus devant leur public la saison passée, c’est certain qu’ils ne veulent pas que ça se reproduise », assure le MVP 2023 du ASG auprès de L’Équipe.

Un trophée qu’il avait réussi à subtiliser à Nadir Hifi, pourtant meilleur marqueur lors de la dernière édition. S’il garde évidemment dans un coin de sa tête le record de Yann Bonato, qu’il co-détient, l’arrière parisien veut surtout gagner la rencontre cette fois. « Le flow du match l’an passé m’avait permis d’atteindre cette marque, mais on a beaucoup de talent offensif, on va jouer un match et je veux surtout gagner pour chambrer mes coéquipiers », espère le participant au concours à 3-points.

Alors qui de la sélection Monde ou de la sélection Française remportera le All-Star Game LNB 2024 ? Réponse ce dimanche 29 décembre à partir de 17h. La soirée sera d’ailleurs visible en clair sur Youtube.