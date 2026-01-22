Shai Gilgeous-Alexander domine avec 40 points dans la victoire du Thunder contre Milwaukee

Le Thunder d’Oklahoma City s’est imposé de manière spectaculaire face aux Milwaukee Bucks mercredi soir, s’imposant 122-102 malgré un effectif considérablement affaibli par les blessures. L’équipe ne disposait que de huit joueurs sous contrat standard disponibles au coup d’envoi, un nombre qui est tombé à sept après la sortie prématurée d’Ajay Mitchell, touché à la hanche.

Cette situation critique n’a pourtant pas empêché Oklahoma City de dominer la rencontre de bout en bout. Le Thunder a créé un écart de 20 points dès le premier quart-temps et n’a jamais été inquiété par la suite. Les Bucks n’ont pas mené une seule seconde durant toute la partie, témoignant de la maîtrise totale des visiteurs.

Shai Gilgeous-Alexander vs Bucks: 40 PTS

7 REB

10 AST

16-19 FG The first player in over 40 seasons with a 40/5/10 game on 80+ FG%. pic.twitter.com/ezVgz7TAny — StatMuse (@statmuse) January 22, 2026

Une performance historique de Gilgeous-Alexander

Shai Gilgeous-Alexander a livré l’une des performances les plus efficaces de sa carrière, inscrivant 40 points avec un remarquable 16 sur 19 aux tirs. Le meneur vedette du Thunder n’a manqué que trois tentatives de toute la soirée, tout en distribuant 11 passes décisives, dont huit en première mi-temps, et en captant sept rebonds. Cette prestation complète et dominante illustre parfaitement le niveau exceptionnel du joueur cette saison.

Avant sa blessure, Ajay Mitchell était également en grande forme, terminant avec 18 points dont 12 inscrits dans le seul premier quart-temps. Pendant les neuf premières minutes de jeu, il marquait littéralement plus de points à lui seul que l’ensemble de l’équipe de Milwaukee.

Kenrich Williams s’est une nouvelle fois montré précieux en sortie de banc, apportant 18 points et une énergie constante des deux côtés du terrain. Lu Dort a contribué avec 13 points, réussissant trois tirs à 3-points, tandis que Chet Holmgren a été plus discret statistiquement avec 10 points, sept rebonds et deux passes.

Le Thunder a privilégié le jeu intérieur dans cette rencontre, tentant 11 tirs à deux points de plus que Milwaukee et remportant également la bataille au rebond. Cette domination dans la raquette est d’autant plus impressionnante qu’Oklahoma City évolue actuellement sans deux de ses pivots. L’équipe retrouvera ses parquets vendredi pour affronter les Indiana Pacers, dans l’optique de poursuivre cette excellente dynamique.