Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Shai Gilgeous-Alexander domine avec 40 points dans la victoire du Thunder contre Milwaukee

Performance exceptionnelle de Shaï Gilgeous-Alexander qui inscrit 40 points avec un pourcentage parfait de 84% aux tirs, menant Oklahoma City vers une victoire écrasante 122-102 face aux Bucks malgré un effectif décimé par les blessures.
|
00h00
Résumé
Écouter
Shai Gilgeous-Alexander domine avec 40 points dans la victoire du Thunder contre Milwaukee

Shai Gilgeous-Alexander a livré l’une des performances les plus efficaces de sa carrière, inscrivant 40 points avec un remarquable 16 sur 19 aux tirs.

Crédit photo : © Michael McLoone-Imagn Images

Le Thunder d’Oklahoma City s’est imposé de manière spectaculaire face aux Milwaukee Bucks mercredi soir, s’imposant 122-102 malgré un effectif considérablement affaibli par les blessures. L’équipe ne disposait que de huit joueurs sous contrat standard disponibles au coup d’envoi, un nombre qui est tombé à sept après la sortie prématurée d’Ajay Mitchell, touché à la hanche.

Cette situation critique n’a pourtant pas empêché Oklahoma City de dominer la rencontre de bout en bout. Le Thunder a créé un écart de 20 points dès le premier quart-temps et n’a jamais été inquiété par la suite. Les Bucks n’ont pas mené une seule seconde durant toute la partie, témoignant de la maîtrise totale des visiteurs.

Une performance historique de Gilgeous-Alexander

Shai Gilgeous-Alexander a livré l’une des performances les plus efficaces de sa carrière, inscrivant 40 points avec un remarquable 16 sur 19 aux tirs. Le meneur vedette du Thunder n’a manqué que trois tentatives de toute la soirée, tout en distribuant 11 passes décisives, dont huit en première mi-temps, et en captant sept rebonds. Cette prestation complète et dominante illustre parfaitement le niveau exceptionnel du joueur cette saison.

Avant sa blessure, Ajay Mitchell était également en grande forme, terminant avec 18 points dont 12 inscrits dans le seul premier quart-temps. Pendant les neuf premières minutes de jeu, il marquait littéralement plus de points à lui seul que l’ensemble de l’équipe de Milwaukee.

Kenrich Williams s’est une nouvelle fois montré précieux en sortie de banc, apportant 18 points et une énergie constante des deux côtés du terrain. Lu Dort a contribué avec 13 points, réussissant trois tirs à 3-points, tandis que Chet Holmgren a été plus discret statistiquement avec 10 points, sept rebonds et deux passes.

Le Thunder a privilégié le jeu intérieur dans cette rencontre, tentant 11 tirs à deux points de plus que Milwaukee et remportant également la bataille au rebond. Cette domination dans la raquette est d’autant plus impressionnante qu’Oklahoma City évolue actuellement sans deux de ses pivots. L’équipe retrouvera ses parquets vendredi pour affronter les Indiana Pacers, dans l’optique de poursuivre cette excellente dynamique.

LIRE AUSSI
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NM1
00h0020 mois après son dernier match, Karl-David Nkounkou a refait surface en NM1
ELITE 2
00h00Coup dur pour Quimper : l’exemplaire Lucas Thévenard absent quinze jours
Betclic Élite
00h00Deux retours, mais un forfait et deux incertitudes : le Limoges CSP encore décimé contre Strasbourg ?
Roman Domon monte en puissance en NCAA
NCAA
00h00Roman Domon signe encore une grosse performance, mais Murray State cède pour la première fois de la saison en MVC
Coupe de France Féminine
00h00Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France
EuroCup Féminine
00h00« Essaye d’abord de jouer avant de réclamer de l’argent, espèce de touriste » : le combat de cette joueuse française qui court après son salaire en EuroCup
Killian Tillie et Malaga sont imprenables en BCL
Basketball Champions League
00h0014e victoire consécutive : Malaga et Killian Tillie intouchables en BCL
Encore méconnu en France, Paul Djobet est en train de se révéler à Omaha en NCAA
NCAA
00h00Paul Djobet devient un tube de l’hiver : le Lillois passe encore la barre des 20 points en NCAA
Capitaine en l'absence de Wilfried Yeguete, TaShawn Thomas a pris son rôle à coeur
Basketball Champions League
00h00« Ils jouent d’une manière incroyable » ; Le Mans version Antoine Mathieu réussit un énorme coup en Turquie
Nando De Colo a vite retrouvé ses marques chez le Fenerbahçe Istanbul
EuroLeague
00h00« Des joueurs comme ça, ça n’existe plus aujourd’hui » : Jasikevicius dithyrambique sur Nando De Colo
1 / 0
Livenews NBA
Il pariait notamment sur le fait que Porter, alors aux Toronto Raptors, et Rozier, alors aux Charlotte Hornets, quitteraient certains matchs prématurément.
NBA
00h00Timothy McCormack condamné à 2 ans de prison dans le scandale des paris NBA
En 2023, Claxton avait fait des commentaires particulièrement audacieux concernant les confrontations avec les Knicks.
NBA
00h00Nic Claxton parodié par les Knicks après ses déclarations de 2023
La relation s'est particulièrement dégradée après l'échange de Russell Westbrook en juillet 2021.
NBA
00h00Jeanie Buss – LeBron James : les coulisses d’une relation sous tension aux Lakers
Les Raptors, sixième défense de la ligue cette saison, ont complètement retourné la situation avec un troisième quart-temps phénoménal.
NBA
00h00Les Raptors dominent les Kings grâce à un troisième quart-temps explosif
Jaylen Brown a été l'artisan principal de ce succès, compilant 30 points et menant l'attaque des Celtics avec autorité.
NBA
00h00Celtics-Pacers : Jaylen Brown brille avec 30 points dans une victoire dominante
Cette victoire met fin à une série de quatre défaites consécutives pour les Hawks.
NBA
00h00Jalen Johnson mène Atlanta à la victoire face à Memphis avec 32 points et 15 rebonds
Shai Gilgeous-Alexander a livré l'une des performances les plus efficaces de sa carrière, inscrivant 40 points avec un remarquable 16 sur 19 aux tirs.
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander domine avec 40 points dans la victoire du Thunder contre Milwaukee
La défense de Cleveland a forcé Charlotte à des pertes de balle inhabituelles et des tirs précipités.
NBA
00h00Cleveland s’impose face à Charlotte après un début de match parfait
Cette victoire historique met fin à une série noire de quatre revers consécutifs.
NBA
00h00Les Knicks pulvérisent les Nets 120-66 et signent la plus large victoire de leur histoire
NBA
00h00ITW Nicolas Batum : « Aujourd’hui, 80% de mon jeu c’est mon cerveau »
1 / 0