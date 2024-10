Marc-Antoine Pellin repart pour un tour de piste à Cergy-Pontoise

Parti dans la mésentente avec Chartres, « déçu » de ne pas intégrer le staff du CCMB comme cela lui aurait été promis, Marc-Antoine Pellin (1,71 m, 37 ans) ne savait pas trop s’il pourrait retrouver preneur, en débarquant très tard sur le marché des transferts. Effectivement, alors qu’il était d’une régularité métronomique depuis trois saisons en NM1 (7,7 points à 50% et 5,9 passes décisives), le champion de France 2007 n’a pas été séduit par un projet de troisième division. En revanche, il a retrouvé la NM2, cinq ans après avoir contribué à la montée de Pont-de-Chéruy.

Ainsi, Marco Pellin s’est engagé avec les Spartiates de Cergy-Pontoise, le club tenu par son ex-coéquipier orléanais, Amara Sy. De quoi renforcer un peu plus le statut de prétendant majeur à la montée de l’équipe francilienne, déjà considérablement fournie en talent et expérience (Mamadou Sy, Daouda Condé, Mohamed Koné…), et étirer un peu plus la seconde carrière de l’ancien roannais, qui a fait le choix de descendre dans les divisions nationales en 2018 pour préserver un genou devenu trop fragile pour le monde professionnel. En 2020, il nous disait qu’il ne savait pas s’il allait continuer : quatre ans après, il est toujours là !

Arrivé pour la 3e journée de NM2, l’international français (8 sélections) a disputé sa première rencontre sous les couleurs des Spartiates le week-end dernier contre Vanves (88-69). Et surprise, ou pas, celui qui fera également partie du staff des U18 France a été désigné meilleur défenseur du match par ses nouveaux coéquipiers…