EuroBasket masculin

Rencontre avec Viktor Sanikidze, l’ex-Dijonnais devenu député et président de la fédération en Géorgie !

Passé par la JDA Dijon entre 2003 et 2005, Viktor Sanikidze s'est fait remarquer dimanche au premier rang du match France - Géorgie à Riga. 24 heures après l'exploit, nous l'avons rencontré afin qu'il nous évoque sa nouvelle vie, entre les bancs du Parlement et le bureau de la présidence de la fédération géorgienne de basket.
|
00h00
Viktor Sanikidze extatique après la victoire géorgienne dimanche contre la France

Crédit photo : Julie Dumélié

25 juillet 2008, à Riga. Avec (déjà !) Tornike Shengelia et Giorgi Shermadini dans ses rangs, la Géorgie défie l’équipe de France pour la première fois de son histoire. Menés par Michel Gomez, les improbables Bleus de l’époque se baladent 90-69 face aux coéquipiers de Viktor Sanikidze (5 points et 8 rebonds en 29 minutes)… qui a pu savourer une énorme revanche 17 ans plus tard au même endroit.

Assis au premier rang de la Riga Arena dimanche, en qualité de président de la fédération géorgienne, ce même Sanikidze a été particulièrement vocal au bord du terrain, abreuvant ses joueurs de conseil, avant de participer de manière ostentatoire aux célébrations de l’après-match (victoire 80-70 face aux Bleus). « J’ai dit au président Hunckler que nous avions donc remporté le premier duel officiel entre nos deux nations ! » 

« Vous savez, les oppositions… »

À l’époque du premier match amical, la Géorgie de Viktor Sanikidze évoluait encore en division B. « Et maintenant, nous sommes dans le Top 8 européen, vous vous rendez compte ?! », exultait-il encore lundi. « On a écrit l’histoire du basket géorgien ! C’est un succès incroyable mais on n’est pas là par hasard ! Nous étions plus prêts que la France. Tout le pays est en train de fêter cette victoire, elle a rempli de fierté tous les Géorgiens. »

La joie immense des Géorgiens dimanche après leur exploit contre la France (photo : Julie Dumélié)

Au moins un domaine qui peut unir la petite nation du Caucase derrière une cause commune. Car pour le reste, il y a des sujets plus sensibles que d’autres. Par exemple, la politique… Les élections législatives du 26 octobre dernier ont créé un grand soulèvement dans le pays, l’opposition dénonçant de nombreuses fraudes dans le scrutin, corroborées par l’Union Européenne qui pointe « un vote ni libre, ni équitable ».

« Vous savez, les oppositions… Ils ne veulent jamais admettre leur défaite, ça arrive partout », souffle le député Viktor Sanikidze. Le député Viktor Sanikidze ?! Oui, le même Viktor Sanikidze président de la fédération, le même Viktor Sanikidze qui a défendu les couleurs de la JDA Dijon il y a plus de 20 ans !

Mulhouse 2004, la première étincelle

Heureusement, il y a des sujets plus légers. Comme celui qu’il lance de lui-même, la Semaine des As remportée en 2004 avec l’équipe bourguignonne. « C’était énorme ! Lors du premier match, on bat l’ASVEL à Mulhouse et je suis lancé sur le terrain alors que je n’avais que 17 ans. Je suis vraiment bon, je mets un 3-points, un dunk, un contre et je me retrouve avec une pleine page dans BasketNews ! C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que je pouvais faire quelque chose de spécial dans le basket ! » 

La Semaine des As 2004, le premier sommet de la carrière de Sanikidze, le n°4 au fond de la photo (photo : Pascal Allée)

Et la politique, alors ? Depuis septembre 2020, Viktor Sanikidze fait partie des 150 membres du Parlement géorgien et ce n’est clairement pas le sujet où l’en saura le plus. Il fait partie de la majorité, avec le parti « Rêve géorgien », qui cristallise quelques tensions par son tropisme pro-russe, ses positions assimilées à l’extrême-droite, ses entraves à la liberté de la presse et ses méthodes brutales. « Si nous sommes un parti conservateur ? Oui, on peut dire ça », consent-il.

Une vidéo où il agresse un opposant 

Président du comité des sports au Parlement, Viktor Sanikidze incarne lui-même les dérives autoritaires de son parti. En janvier dernier, en compagnie d’un autre député, il a agressé physiquement un activiste opposant dans un hôtel à Abu-Dhabi. Ce qui lui aurait valu de longues heures de garde à vue, une amende et une interdiction d’entrée sur le territoire émirati. Pas de réponse là-dessus, évidemment, un tout petit peu plus sur les objectifs de la majorité. « La croissance économique est notre priorité, il faut surmonter la pauvreté. De plus, 20% des territoires de la Géorgie sont occupés (Abkhazie et Ossétie du Sud, ndlr). On veut absolument les ramener sous la souveraineté géorgienne. » 

En revanche, relancez-le sur la JDA Dijon et une fois les phrases d’usages passées (« Je me rappelle de plein de bonnes choses, j’y ai plein de bons souvenirs, c’était une très bonne expérience »), l’ancien joueur a le regard qui s’anime en se replongeant dans les effectifs de l’époque. « J’ai aperçu Pawel Storozynski (son ancien coéquipier, ndlr) l’autre jour dans la salle, il soutenait les Polonais ! Je parle encore évidemment à Vato Natsvlishvili mais aussi à Boniface Ndong, Marcin Stefanski ou le GM Yann Boisson… Ah, c’était sa fille à Roland-Garros ?! Formidable, je vais lui écrire. J’ai encore l’image de notre capitaine Laurent Bernard, un gaucher, ou de Paccelis Morlende, un gros talent mais gêné par son genou. Qu’est-ce qu’il devient ? Et Jérôme Monnet ?! Et qu’est-ce qui est arrivé au président Michel Renault ? Et le coach Nicolas Faure, il entraîne encore ? » 

Des primes de 950 000 euros… renouvelables !

Un enthousiasme assez logique, finalement, pour une époque qui l’a vu devenir un homme, puisqu’il est arrivé à Dijon alors qu’il n’était âgé que de 17 ans. « C’est là-bas que j’ai été drafté par les Spurs (en 42e position, ndlr) », rappelle-t-il. « Ce qui veut dire que c’était un bon choix. De toute façon, la JDA m’a énormément permis de grandir en tant que basketteur professionnel ! » Également finaliste de l’EuroCup Challenge en 2004, il a disputé 66 rencontres avec le club bourguignon (4,6 points et 3,1 rebonds à 18 ans en Pro A en 2004/05), ce qui lui a ensuite permis de s’envoler, à terme, vers l’EuroLeague (avec Sienne et Kazan).

En 2015, Sanikidze avait joué, et perdu, un 1/8e de finale à l’Euro contre la Lituanie (photo : FIBA)

Désormais loin de son passé de joueur, le président Viktor Sanikidze s’apprête à vivre le match le plus important de son autre vie, avec le Finlande – Géorgie de mercredi. Une rencontre qui peut ouvrir les portes d’un dernier carré impensable pour une équipe qui n’avait jamais fait mieux que la 11e place, lors de son tout premier Euro, en 2009 ! « On ne veut pas s’arrêter là », prévient l’ex-dijonnais, qui accueillera le premier ministre Irakli Kobakhidze à ses côtés à Riga, représentant d’un gouvernement qui finance à 90% sa fédération. « Puisque nous appartenons au même parti, nous entretenons une très bonne relation qui me permet d’aider le basket géorgien. » Comme en promettant des primes de trois millions de lari (environ 950 000 euros) à l’équipe pour chaque victoire lors de la phase finale. Cela paye sûrement mieux qu’une Semaine des As…

À Riga,

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
