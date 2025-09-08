Recherche
EuroBasket masculin

La Géorgie hérite d’une grosse prime après son exploit contre la France à l’EuroBasket

EuroBasket 2025 - Le gouvernement de Géorgie a annoncé l'octroiement d'une prime financière à son équipe masculine après avoir éliminée l'équipe de France en 1/8e de finale.
00h00
La Géorgie gagnante sur le terrain à l’Euro… et financièrement !

Crédit photo : Julie Dumélié

La Géorgie, tombeuse de l’équipe de France (80-70) et qualifiée pour la première fois de son histoire en quarts de finale de l’EuroBasket 2025, va bénéficier d’une prime exceptionnelle accordé par le gouvernement géorgien. Sur le site de la première chaine de télévision du pays, on peut lire que le Premier ministre Irakli Kobakhidze a annoncé une enveloppe de 3 millions de lari (environ 950 000 €) pour récompenser l’exploit… et 3 millions supplémentaires pour chaque victoire à venir dans la compétition.

Les félicitations du Premier ministre géorgien 

« Je tiens à féliciter nos athlètes pour leur triomphe d’hier, une journée véritablement historique pour notre pays », a indiqué le Premier ministre Irakli Kobakhidze. « Tout d’abord, je félicite l’équipe de basket-ball pour son exploit sans précédent : pour la première fois, notre équipe nationale se classe parmi les huit meilleures équipes d’Europe. Je tiens à remercier chaque joueur, toute l’équipe et le staff technique pour cette impressionnante réussite. Je remercie également tout particulièrement la Fédération de basket-ball, car de tels résultats sont le fruit d’un dévouement et d’un travail acharné. Je leur souhaite de continuer sur leur lancée, car d’importants matchs les attendent, et je suis convaincu qu’ils remporteront de nouveaux succès lors des prochaines rencontres. »

Prochain rendez-vous : la Finlande en quarts

Les hommes du sélectionneur Aleksandar Dzikic défieront la Finlande mercredi 10 septembre à 16h  à Riga, pour tenter de réaliser une nouvelle surprise, et d’acquérir une nouvelle prime.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l'intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
