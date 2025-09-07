Recherche
EuroBasket masculin

Kamar Baldwin a porté la Géorgie contre la France : le débat sur les joueurs naturalisés fait toujours rage

EuroBasket - Kamar Baldwin a signé son plus grand match en sélection géorgienne ce samedi à l’EuroBasket 2025. Le meneur américain naturalisé a porté son équipe face à la France avec une prestation majuscule, qui relance le débat sur la place des joueurs naturalisés dans le basket européen.
00h00
Naturalisé géorgien en 2024, Kamar Baldwin a porté son nouveau pays en quarts de finale de l'Euro

Naturalisé géorgien en 2024, Kamar Baldwin a porté son nouveau pays en quarts de finale de l’Euro

Crédit photo : Julie Dumélié

À Riga, Kamar Baldwin (1,85 m, 27 ans) a vécu sans doute l’un des plus grands soirs de sa carrière. Le natif de Géorgie… l’État américain, et non le pays dont il porte désormais le maillot depuis 2024, a réalisé une copie quasi parfaite contre les Bleus en huitièmes de finale.

En 33 minutes, le meneur-arrière a inscrit 24 points à 8/10 aux tirs, dont 3/4 à 3-points, pris 4 rebonds, distribué 2 passes décisives et terminé la rencontre sans la moindre perte de balle. Une performance exceptionnelle qui lui a valu la meilleure évaluation du match (30).

Un match référence pour Baldwin

Jusqu’ici limité à 28 % de réussite à 3-points sur le tournoi, Baldwin a cette fois trouvé son rythme extérieur. Ses tirs longue distance, notamment à la fin des 24 secondes, ont maintenu la Géorgie devant face aux Français, confirmant son rôle de leader offensif naturel de cette sélection. Avec son impact, la sélection du Caucase s’est qualifiée pour les premiers quarts de finale d’EuroBasket de son histoire.

Kamar BALDWIN
Kamar BALDWIN
24
PTS
4
REB
2
PDE
Logo EuroBasket
FRA
70 80
GEO

Le débat éternel des naturalisations

Mais derrière l’exploit individuel se cache une polémique récurrente. Depuis près de 20 ans, la question des naturalisations agite le basket européen. Baldwin, devenu Géorgien l’an passé, est le dernier exemple d’une pratique de plus en plus répandue.

Antoine Eïto, meneur d’Antibes (ELITE 2) et international français de 3×3, s’est exprimé sur X (ex-Twitter) : « Vraie question, vrai débat… Jordan Lloyd avec la Pologne et Kamar Baldwin avec la Géorgie. Je ne cite que ces deux là, par exemple, et parce que l’on a joué contre eux. Quelle fierté tous ces pays peuvent ressentir, si ils gagnent une breloque avec un Américain d’impact supérieur dans leur équipe ? »

Une sortie qui illustre le malaise ressenti par une partie du microcosme. Certains y voient une dénaturation des sélections nationales, d’autres une opportunité pour des pays émergents d’exister sur la scène internationale.

Un sujet qui divise encore et toujours

Le cas Baldwin ne sera sans doute pas le dernier à alimenter les débats. La question fait également débat en Pologne qui a pourtant bénéficié de l’impact de Jordan Loyd pour retourner en quarts de finale de l’EuroBasket. D’un côté, des performances individuelles spectaculaires qui tirent les équipes vers le haut. De l’autre, la question de la légitimité et de l’identité sportive d’une nation.

Géorgie
Géorgie
Suivre
riri4076- Modifié
C'est pas les naturalisés en soit le probleme. C'est la naturalisation de mecs qui n'ont jamais mis un pied dans le pays qui est gênant. On a eu des ronnie Smith, des crawford palmer, des carter...mais les mecs ont joué plus de 5 ans en France(la règle a l'epoque) et parlaient français. Je remettrais cette regle des 5 ans. Au moins ca aurait un peu de sens. A l'opposé un branchero ou un di vincenzo qui font appel a leurs racines ca me choque moins
Répondre
(3) J'aime
tit69
La FIBA doit agir et empêcher cela. Cela biaise la compétition. Même si ce n est pas une excuse pour la piètre prestation d aujourd'hui.
Répondre
(1) J'aime
trind_099- Modifié
Il y a deux problèmes majeurs dans cette compétition. Déjà 4 matchs à élimination directe, c’est déjà une roulette russe, c’est trop, et ne récompense vraiment pas la meilleure équipe surtout dans le basket ou on sait que dans un soir sans adresse ça peut vite tourner dans le mauvais sens, il suffit de voir la Serbie, la France et l’Italie. Mais en plus en rajoutant les naturalisations randoms, ça ajoute encore plus d’aléas dans le résultat, et ne récompense pas du tout la formation. Vraiment la FIBA cumule toutes les actions possibles pour rendre leur tournoi illisible.
Répondre
(1) J'aime
