Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Comment est vue la naturalisation de Jordan Loyd en Pologne ?

EuroBasket - La naturalisation de l'Américain Jordan Loyd redore le blason du basket polonais à l'EuroBasket, mais interroge sur l'authenticité d'une équipe nationale renforcée artificiellement par des joueurs étrangers sans liens historiques avec le pays.
|
00h00
Résumé
Écouter
Comment est vue la naturalisation de Jordan Loyd en Pologne ?

Jordan Loyd a marqué 59 points sur les deux premiers matches de l’Euro

Crédit photo : Julie Dumélié

Jordan Loyd a métamorphosé l’image de l’équipe nationale polonaise de basketball. L’Américain naturalisé brille à l’EuroBasket avec des performances exceptionnelles qui font vibrer les supporters polonais, mais cette réussite soulève des interrogations profondes sur l’identité sportive du pays. Ce dimanche 31 août, le journaliste polonais Łukasz Cegliński pour sport.pl a ainsi publié un article sous forme d’éditorial pour partager son avis sur le sujet.

Des performances éblouissantes qui masquent une réalité plus complexe

Avec 32 points contre la Slovénie et 27 points décisifs face à Israël, Jordan Loyd s’impose comme la star incontestée de l’équipe polonaise. Ces victoires probablement impossibles sans lui placent l’Américain au centre de toutes les attentions. Les journalistes étrangers s’interrogent régulièrement sur son intégration express et son processus d’adaptation au sein de l’équipe nationale.

Moins d’un mois après avoir reçu son passeport polonais des mains du président Andrzej Duda, Loyd est devenu un héros national. Sur les réseaux sociaux, il écrit « Dumna Polska » et partage des cœurs après chaque victoire des Biało-Czerwonych. Cette appropriation rapide de l’identité polonaise séduit les supporters, qui l’ont rapidement surnommé « Janusz Lojdowski ».

LIRE AUSSI

Une naturalisation qui divise et interroge

Malgré l’enthousiasme général, cette naturalisation express divise. Loyd n’avait aucun lien préalable avec la Pologne avant sa naturalisation, transformant de facto l’équipe nationale en club de transferts. Cette pratique, bien que légale selon les règles de la FIBA, questionne l’authenticité du sport national polonais.

L’impact de Loyd dépasse les simples statistiques. Il embellit l’image du basket polonais, le rend plus spectaculaire et excitant aux yeux du monde entier. Cependant, cette transformation cache une réalité moins flatteuse : la Pologne a eu recours à cette naturalisation précisément parce qu’elle ne parvient pas à former des joueurs de ce niveau, elle qui ne compte que 80 000 licenciés et peine à voir ses infrastructures sportives s’améliorer aussi vite que l’augmentation du niveau de vie au pays.

Cette situation illustre parfaitement le dilemme moderne du sport international. D’un côté, une équipe 100% nationale avec des ambitions limitées, de l’autre, un renforcement artificiel qui ouvre la voie aux succès mais questionne l’identité sportive. Jordan Loyd incarne cette contradiction : héros indiscutable sur le terrain, symbole controversé d’une politique sportive pragmatique mais discutable.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Israël
Israël
Suivre
Slovénie
Slovénie
Suivre
Pologne
Pologne
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
djaycee49
Ils arrivent pas a former et lors de la dernière itw de Cholet, on apprenait qu'il ouvraient les vannes aux US dans les équipes.... Logique
Répondre
(0) J'aime
thorir
T'as raison, mais c'est encore un autre problème, ça c'est plutot le conflit entre une fédération (qui en effet a comme prérogative du niveau de formation des joueurs nationaux) et une ligue nationale qui elle est animée par des dirigeants de clubs pros et dont l'interet individuel est que leurs clubs soient les plus forts possibles même avec que des étrangers. C'est un peu c'qui tombe sur le dos de l'Espagne avec une Liga ACB sans quotas et des joueurs espagnols plutôt bien formés mais qui peinent à trouver des rosters en ACB
Répondre
(1) J'aime
macroy
Ce n'est pas un dilemme "moderne". S'il n'avait pas un rôle aussi prépondérant que Loyd avec les polonais, il faut rappeler que JR Holden, américain naturalisé était un rouage important de l'équipe nationale russe lors de leur titre de champion d'Europe en 2007 ou un type comme Randolph lors de la conquête de la Slovénie du titre européen 10 ans plus tard.
Répondre
(2) J'aime
Livenews
Le sélectionneur de l'Allemagne, Alex Mumbru, est sorti de l'hôpital
EuroBasket
00h00Le sélectionneur de l’Allemagne sort de l’hôpital et poursuit sa convalescence à l’hôtel
À l’étranger
00h00Le flop saint-quentinois Marcus Santos-Silva va retrouver la BCL
ELITE 2
00h00Blois remporte le tournoi d’Aix-les-Bains en éteignant le feu roannais
Luka Doncic a signé un triple-double et la Slovénie a battu la Belgique
EuroBasket
00h00Luka Doncic réalise un triple-double historique lors de Slovénie – Belgique
Jordan Loyd a marqué 59 points sur les deux premiers matches de l'Euro
EuroBasket
00h00Comment est vue la naturalisation de Jordan Loyd en Pologne ?
Giannis Antetokounmpo a marqué 27 points contre la Géorgie
EuroBasket
00h00Giannis Antetokounmpo mène la Grèce vers une victoire écrasante contre la Géorgie
NCAA
00h00Parmi les meilleurs marqueurs français de NCAA, Sami Pissis transfère vers Alabama A&M
Guerschon Yabusele et les Bleus enchaînent dans leur Euro, face à Israël
EuroBasket
00h00Où regarder France – Israël gratuitement ce dimanche 31 août ?
francisco doncic
EuroBasket
00h00Luka Doncic a fait connaissance avec Sylvain Francisco : « Il a tiré à 1/23 en préparation et il a marqué 30 points contre nous »
Nick Johnson a manqué d'adresse dans la défaite de Saint-Quentin en présaison contre Bruxelles
Betclic ELITE
00h00Une première défaite en préparation mais un public déjà nombreux : Saint-Quentin défait par Bruxelles
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
1 / 0