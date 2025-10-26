Recherche
Betclic Élite

Jacob Grandison toujours absent, Boulazac « ne sait pas » où sa situation en est

Betclic ELITE - Le Boulazac Basket Dordogne (BBD) se déplace à Monaco ce dimanche (16h30) pour la 5e journée de Betclic ÉLITE sans son ailier finlandais Jacob Grandison. Officiellement indisponible, il attend que son dossier, entre les mains de la FIBA, soit clarifié.
Jacob Grandison toujours absent, Boulazac « ne sait pas » où sa situation en est

Jacob Grandison et Boulazac attendent des nouvelles de la FIBA

Crédit photo : Julie Dumélié

Le Boulazac Basket Dordogne retrouve l’AS Monaco, son premier adversaire officiel de la saison lors de la demi-finale de la SuperCoupe, avec cette fois un contexte bien plus lourd. Si le club reste sur une victoire au Portel, il devra composer sans Jacob Grandison (1,98 m, 27 ans), dont l’absence interroge. Selon plusieurs sources proches du dossier, l’international finlandais serait dans l’attente d’une décision de la FIBA après un test effectué pendant l’EuroBasket.

Boulazac privé d’un atout majeur

L’absence de Jacob Grandison, jusque-là précieuse dans le dispositif d’Alexandre Ménard, pèse lourd. Officiellement, le club n’a pas communiqué les raisons de sa mise à l’écart. L’arrière/ailier, arrivé cet été pour sa première expérience en France, n’a plus foulé les parquets depuis la première journée. Le BBD espère un éclaircissement rapide de la part de la Fédération internationale, mais aucune échéance n’a été fixée pour l’heure.

LIRE AUSSI

Monaco, un défi colossal pour le BBD

Pour son coach Alexandre Ménard, pas question toutefois de se rendre à la salle Gaston-Médecin en victime expiatoire. « On ne fera pas semblant. On n’a rien à perdre et tout à gagner », a-t-il rappelé dans les colonnes de la Dordogne Libre. Le technicien maugeois veut surtout que ses joueurs profitent de cette affiche pour continuer à progresser collectivement.

Face à une équipe monégasque vexée après sa défaite en EuroLeague sur le parquet de l’Hapoël Tel-Aviv, la mission s’annonce presque impossible, mais pas sans intérêt : « Il y a toujours un moyen de gagner un match… Reste à le trouver ! »

Hugo Robineau bientôt de retour

Le BBD pourra toutefois compter sur un renfort la semaine prochaine : Hugo Robineau (1,93 m, 25 ans) est sur le point de retrouver la compétition après une blessure au mollet. « Il a quasiment fait tous les entraînements avec nous », a précisé Alexandre Ménard, heureux de bientôt récupérer son arrière, alors que la pige de Theo Magrit (1,89 m, 24 ans) se termine ce dimanche.

LIRE AUSSI

 

 

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
