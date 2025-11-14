Gravement blessé avec Caen, Marc-Eddy Norelia a été opéré avec succès

Jeudi 23 octobre au soir, lors du match de championnat entre le Caen Basket Calvados et Denain, Marc-Eddy Norelia (2,03 m, 32 ans) avait connu un nouveau coup d’arrêt important. Touché au ligament croisé antérieur du genou et au ménisque, l’intérieur haïtien avait été contraint de quitter le terrain prématurément, au bout de 4 petites minutes de jeu.

Après une IRM lundi 27 octobre confirmant une déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque, Norelia a été opéré cette semaine. Il a tenu à envoyer un message rassurant sur Instagram, photo à l’appui depuis son lit de convalescence.

“OPÉRATION RÉUSSIE🙏🏽💪🏽Je veux prendre un moment pour dire un énorme merci. à mes coéquipiers, entraîneurs, personnel et toute l’équipe médicale – merci pour le soutien, les soins et les vérifications constantes. Je suis vraiment béni d’être entouré de gens qui croient en moi sur le terrain et en dehors. À mes agents, ma famille, mes amis et tous les fans qui m’ont contacté – vos messages et vos encouragements signifiaient plus que vous ne le pensez. J’ai ressenti tout l’amour. Ce revers n’est qu’un autre chapitre du voyage. Je suis concentré, motivé et prêt pour le retour. ❤️ 🔥 merci du fond du cœur 🙏🏽🖤” peut-on lire en description de sa publication.

Saison terminée pour Norelia

Au vu de la gravité de la blessure, la saison de Marc-Eddy Norelia est d’ores-et-déjà terminée. Son expérience et son énergie manqueront à coup sur dans la raquette calvadosienne, d’autant que son apport statistique était aussi important : 8 points, 3,8 rebonds et 2,2 passes décisives de moyenne sur le début de saison.

Blessé à plusieurs reprises depuis son arrivée à Caen, Norelia a été remplacé depuis deux semaines par Youri Golitin, dont le profil plus ailier diffère toutefois. Mais avec 6 points face à Pau le 31 octobre, puis 18 à Quimper le 7 novembre et enfin 9 points 7 rebonds jeudi 13 novembre face à Aix-Maurienne, l’ancien Rouennais semble monter en puissance dans le collectif de Stéphane Eberlin. En attendant l’arrivée potentielle d’un autre intérieur…